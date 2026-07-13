העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח כי עשרות פלסטינים נעצרו בחודשים האחרונים ורחפנים הוחרמו מבתי עסק
דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח קטארי: ישראל מגבירה את האכיפה נגד רחפנים ביו"ש; החשש – העתקת המודל מעזה ולבנון
העיתון הקטארי אל-ערבי אלג'דיד דיווח אתמול מפי כתבו ברמאללה כי ישראל הרחיבה בחודשים האחרונים את האכיפה נגד מכירה, החזקה והפעלה של רחפנים ביהודה ושומרון.
לפי הדיווח, כוחות צה"ל תלו לאחרונה בכמה מוקדים כרוזים המזהירים כי מכירה, החזקה או הפעלה של רחפנים ללא היתר הן הפרה של צו המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון, ועשויות להוביל למעצר ולהחרמת הציוד.
העיתון טען כי בחודשים האחרונים נעצרו יותר מ-40 פלסטינים במחוזות שונים ביהודה ושומרון, רובם צלמים ועובדים בתחום ההפקה והמדיה. מרביתם שוחררו לאחר כמה ימים או שבועות, ובחלק מהמקרים נדרשו להפקיד ערבות ולהתחייב שלא לשוב ולהשתמש ברחפנים. יודגש כי הנתון מבוסס על מעקב שערך העיתון, ולא על נתונים רשמיים שפרסם צה"ל.
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