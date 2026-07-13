דיווח קטארי: ישראל מגבירה את האכיפה נגד רחפנים ביו"ש; החשש – העתקת המודל מעזה ולבנון

העיתון הקטארי אל-ערבי אלג'דיד דיווח אתמול מפי כתבו ברמאללה כי ישראל הרחיבה בחודשים האחרונים את האכיפה נגד מכירה, החזקה והפעלה של רחפנים ביהודה ושומרון.

לפי הדיווח, כוחות צה"ל תלו לאחרונה בכמה מוקדים כרוזים המזהירים כי מכירה, החזקה או הפעלה של רחפנים ללא היתר הן הפרה של צו המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון, ועשויות להוביל למעצר ולהחרמת הציוד.