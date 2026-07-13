משרד ההגנה הרוסי דיווח כי במהלך הלילה יורטו 342 כטב"מים, בהם 81 באזור מוסקבה
דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
שלושה הרוגים במתקפת כטב"מים נרחבת על מחוז מוסקבה
שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נפצעו הלילה במתקפת כטב"מים נרחבת על מחוז מוסקבה, כך מסרו היום הרשויות ברוסיה.
לפי משרד ההגנה הרוסי, מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו במהלך הלילה 342 כלי טיס בלתי מאוישים מעל אזורים שונים במדינה. הרשויות ברוסיה טענו כי הבתים והמבנים שנפגעו היו מטרות אזרחיות, וייחסו את המתקפה לאוקראינה.
מוקד הפגיעה הקשה ביותר היה בכפר פיונרסקי שבנפת איסטרה, ממערב לבירה. מושל מחוז מוסקבה, אנדריי וורוביוב, מסר כי שלושה בני אדם נהרגו ושלושה נוספים נפצעו בעקבות נפילת כטב"ם באזור מגורים. במקום פרצו שריפות בחמישה בתים פרטיים. שני פצועים נוספים דווחו בסולנצ'נוגורסק, לאחר פגיעה בבניין מגורים.
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