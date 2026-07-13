כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד ההגנה הרוסי דיווח כי במהלך הלילה יורטו 342 כטב"מים, בהם 81 באזור מוסקבה

דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

שלושה הרוגים במתקפת כטב"מים נרחבת על מחוז מוסקבה

שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נפצעו הלילה במתקפת כטב"מים נרחבת על מחוז מוסקבה, כך מסרו היום הרשויות ברוסיה.

לפי משרד ההגנה הרוסי, מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו במהלך הלילה 342 כלי טיס בלתי מאוישים מעל אזורים שונים במדינה. הרשויות ברוסיה טענו כי הבתים והמבנים שנפגעו היו מטרות אזרחיות, וייחסו את המתקפה לאוקראינה.

מוקד הפגיעה הקשה ביותר היה בכפר פיונרסקי שבנפת איסטרה, ממערב לבירה. מושל מחוז מוסקבה, אנדריי וורוביוב, מסר כי שלושה בני אדם נהרגו ושלושה נוספים נפצעו בעקבות נפילת כטב"ם באזור מגורים. במקום פרצו שריפות בחמישה בתים פרטיים. שני פצועים נוספים דווחו בסולנצ'נוגורסק, לאחר פגיעה בבניין מגורים.

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026 | צילום: Hector RETAMAL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ של איראן: מזכר ההבנות נכנס לשלב של משבר

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י הצהיר כי "כל עוד הצד השני מפר את התחייבויותיו, גם אנחנו לא נקיים את מזכר ההבנות"

ספינות במצר הורמוז, 28 ביוני 2026
ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן, שהגיבה בירי לעבר מטרות אמריקניות

אורן שלום

פיקוד המרכז האמריקני מסר כי התקיפות בוצעו "במטרה לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף את הספנות הבין-לאומית העוברת דרך מצר הורמוז". משמרות המהפכה הודיעו כי פגעו במטרות בכווית, בחריין וירדן

היועץ הצבאי הבכיר של המנהיג העליון באיראן וחבר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר, מוחסן רזאאי, 15 במאי 2021
יועצו של המנהיג העליון באיראן: איראן תמשיך לפעול כדי לנקום על חיסול ח'מינאי

דורון פסקין

מוחסן רזאאי טען כי סוגיית הנקמה היא חלק מדרכה של איראן. בנוגע למצר הורמוז ציין כי הוא "חשוב יותר מעשרות פצצות אטום"

אמיר קטאר לשעבר, שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, 26 באוקטובר 2010
האמיר האב של קטאר מת בגיל 74: האיש שהפך את הנסיכות לכוח אזורי

דורון פסקין

שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, אביו של האמיר הנוכחי, שלט בקטאר במשך 18 שנה והוביל את פיתוח תעשיית הגז, הקמת אל-ג'זירה והרחבת השפעתה המדינית של דוחא ברחבי העולם

הסנטור לינדזי גרהאם במסיבת עיתונאים בתל אביב, 28 באוגוסט 2025
הסנטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם מת בגיל 71

דורון פסקין

לשכתו הודיעה כי הוא מת לאחר "מחלה קצרה ופתאומית". גרהאם, מקורבו של נשיא ארה"ב, נחשב לאחד התומכים הבולטים של ישראל בקונגרס ולתומך תקיף בפעולה נגד איראן וחמאס

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
בירושלים מעריכים: בעקבות ההסלמה, הסיכוי להסכם בין איראן לארה"ב ירד משמעותית

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ההסלמה במפרץ תימשך. בישראל נערכים צבאית לכל התרחישים. גורמי ביטחון מעריכים כי קיימת הסתברות ממשית לפעולת נקם איראנית נגד ארה"ב או נגד נשיא ארה"ב

שתפו: