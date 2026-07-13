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אסמאעיל בקאא'י הצהיר כי "כל עוד הצד השני מפר את התחייבויותיו, גם אנחנו לא נקיים את מזכר ההבנות"

דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ של איראן: מזכר ההבנות נכנס לשלב של משבר

על רקע המשך התקיפות ההדדיות במפרץ, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הצהיר היום כי מזכר ההבנות עם ארה"ב נכנס ל"שלב של משבר" בעקבות מה שהוא הגדיר כהפרות אמריקניות.

לדבריו, "האמריקנים היו כה חסרי סבלנות בהפרת התחייבויותיהם, עד שלא המתינו אפילו לסיום התקופה בת החודש שנקבעה להתחייבויותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז".

הוא ציין גם כי "כל עוד הצד השני מפר את התחייבויותיו, גם אנחנו לא נקיים את מזכר ההבנות".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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