דובר משרד החוץ של איראן: מזכר ההבנות נכנס לשלב של משבר

על רקע המשך התקיפות ההדדיות במפרץ, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הצהיר היום כי מזכר ההבנות עם ארה"ב נכנס ל"שלב של משבר" בעקבות מה שהוא הגדיר כהפרות אמריקניות.

לדבריו, "האמריקנים היו כה חסרי סבלנות בהפרת התחייבויותיהם, עד שלא המתינו אפילו לסיום התקופה בת החודש שנקבעה להתחייבויותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז".