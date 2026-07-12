מוחסן רזאאי טען כי סוגיית הנקמה היא חלק מדרכה של איראן. בנוגע למצר הורמוז ציין כי הוא "חשוב יותר מעשרות פצצות אטום"
דורון פסקין | 12 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
יועצו של המנהיג העליון באיראן: איראן תמשיך לפעול כדי לנקום על חיסול ח'מינאי
סוכנות הידיעות האיראנית ISNA ציטטה היום את מוחסן רזאאי, יועצו הצבאי הבכיר של המנהיג העליון באיראן וחבר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר, שאמר כי איראן תמשיך לפעול לנקמה על חיסולו של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי.
לדברי רזאאי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, "חצו את הקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית", ועל איראן להגיב על כך בעונש נחוש ומידתי.
הוא הדגיש כי סוגיית הנקמה נותרה על סדר היום, וכי היא חלק מהמשך דרכה של המהפכה האסלאמית.
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