האמיר האב של קטאר מת בגיל 74: האיש שהפך את הנסיכות לכוח אזורי

הדיוואן האמירי של קטאר, לשכתו הרשמית של האמיר, הודיע היום על מותו של האמיר לשעבר, שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, בגיל 74. חמד היה אביו של אמיר קטאר הנוכחי, שייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני.

בהודעה הרשמית נמסר כי הדיוואן האמירי מבכה את מותו של "איש האומה הגדול, הוד מעלתו האמיר האב שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני", שהלך לעולמו היום.