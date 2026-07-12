שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, אביו של האמיר הנוכחי, שלט בקטאר במשך 18 שנה והוביל את פיתוח תעשיית הגז, הקמת אל-ג'זירה והרחבת השפעתה המדינית של דוחא ברחבי העולם
דורון פסקין | 12 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
האמיר האב של קטאר מת בגיל 74: האיש שהפך את הנסיכות לכוח אזורי
הדיוואן האמירי של קטאר, לשכתו הרשמית של האמיר, הודיע היום על מותו של האמיר לשעבר, שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, בגיל 74. חמד היה אביו של אמיר קטאר הנוכחי, שייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני.
בהודעה הרשמית נמסר כי הדיוואן האמירי מבכה את מותו של "איש האומה הגדול, הוד מעלתו האמיר האב שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני", שהלך לעולמו היום.
חמד בן ח'ליפה שלט בקטאר בשנים 1995-2013, אז העביר את השלטון לבנו תמים. מאז נשא בקטאר את התואר "האמיר האב". במהלך 18 שנות שלטונו הפכה קטאר ממדינת מפרץ קטנה, שהתבססה במידה רבה על הכנסות נפט מוגבלות, לאחת ממעצמות הגז החשובות בעולם ולשחקנית מדינית שהשפעתה חורגת בהרבה מגודלה הגאוגרפי והדמוגרפי.
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