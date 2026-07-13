ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן, שהגיבה בירי לעבר מטרות אמריקניות

פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיע הלילה כי ביצע גל נוסף של תקיפות נגד איראן, ופגע בעשרות מטרות במטרה לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף את הספנות הבין-לאומית העוברת דרך מצר הורמוז.

בהודעה צוין כי הותקפו מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים וכטב"מים וסירות קטנות.