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פיקוד המרכז האמריקני מסר כי התקיפות בוצעו "במטרה לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף את הספנות הבין-לאומית העוברת דרך מצר הורמוז". משמרות המהפכה הודיעו כי פגעו במטרות בכווית, בחריין וירדן

אורן שלום | 13 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן, שהגיבה בירי לעבר מטרות אמריקניות

פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הודיע הלילה כי ביצע גל נוסף של תקיפות נגד איראן, ופגע בעשרות מטרות במטרה לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף את הספנות הבין-לאומית העוברת דרך מצר הורמוז.

בהודעה צוין כי הותקפו מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים וכטב"מים וסירות קטנות.

CENTCOM הבהיר בהודעה כי "מצר הורמוז הוא נתיב ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו. כוחות ארה"ב פרוסים וערוכים להבטיח שחופש השייט ימשיך להיות זמין לספנות מסחרית, למרות התוקפנות המתמשכת וחסרת ההצדקה מצד איראן, ההטרדות, האיומים וההכרזות השרירותיות שלה".

ספינות במצר הורמוז, 28 ביוני 2026

ספינות במצר הורמוז, 28 ביוני 2026 | צילום: AFP via Getty Images

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