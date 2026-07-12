הסנטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם מת בגיל 71

לשכתו של הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהאם מדרום קרוליינה הודיעה הבוקר כי הוא מת לאחר "מחלה קצרה ופתאומית".

בהודעה שפורסמה נמסר כי "משפחתו של הסנטור גרהאם מודה על התפילות בשעה זו ומבקשת לשמור על פרטיותה בתקופה קשה זו".