לשכתו הודיעה כי הוא מת לאחר "מחלה קצרה ופתאומית". גרהאם, מקורבו של נשיא ארה"ב, נחשב לאחד התומכים הבולטים של ישראל בקונגרס ולתומך תקיף בפעולה נגד איראן וחמאס
דורון פסקין | 12 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
הסנטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם מת בגיל 71
לשכתו של הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהאם מדרום קרוליינה הודיעה הבוקר כי הוא מת לאחר "מחלה קצרה ופתאומית".
בהודעה שפורסמה נמסר כי "משפחתו של הסנטור גרהאם מודה על התפילות בשעה זו ומבקשת לשמור על פרטיותה בתקופה קשה זו".
גרהאם, בן 71 במותו, נבחר לסנאט ב-2002 וכיהן בו מאז ינואר 2003. קודם לכן היה חבר בית הנבחרים. בעת מותו כיהן כיו"ר ועדת התקציב של הסנאט והיה חבר בוועדות ההקצבות, המשפט והסביבה.
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