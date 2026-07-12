כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ההסלמה במפרץ תימשך. בישראל נערכים צבאית לכל התרחישים. גורמי ביטחון מעריכים כי קיימת הסתברות ממשית לפעולת נקם איראנית נגד ארה"ב או נגד נשיא ארה"ב

יוני בן מנחם | 12 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

בירושלים מעריכים: בעקבות ההסלמה, הסיכוי להסכם בין איראן לארה"ב ירד משמעותית

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה במפרץ ונערכים לאפשרות של הידרדרות נוספת במצב הביטחוני – כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים. לדבריהם, ישראל מתואמת באופן הדוק עם ארה"ב וערוכה היטב לתגובה, הן בהגנה והן בהתקפה.

אותם גורמים מעריכים כי איראן נחושה שלא להיכנע לדרישות האמריקניות בנוגע למצר הורמוז. זאת, למרות מאמצי התיווך של קטאר, פקיסטן ועומאן. משמרות המהפכה, בראשות הגנרל אחמד ואחידי, מובילים קו תקיף של עימות עם ארה"ב במצר הורמוז, בניסיון לבסס את הריבונות האיראנית באזור.

משמרות המהפכה הודיעו לפנות בוקר על סגירת מצר הורמוז עד להודעה חדשה בפני כלל כלי השייט, ואף ירו לעבר ספינה שניסתה לנוע בנתיב שלא אושר על ידם. בעקבות זאת פתחה ארה"ב בגל תקיפות נגד מטרות איראניות. מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', פרסם הודעה שבה נאמר: "איראן עשתה בחירה גרועה, וכעת היא משלמת את המחיר".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אמיר קטאר לשעבר, שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, 26 באוקטובר 2010
האמיר האב של קטאר מת בגיל 74: האיש שהפך את הנסיכות לכוח אזורי

דורון פסקין

שייח' חמד בן ח'ליפה אאל-ת'אני, אביו של האמיר הנוכחי, שלט בקטאר במשך 18 שנה והוביל את פיתוח תעשיית הגז, הקמת אל-ג'זירה והרחבת השפעתה המדינית של דוחא ברחבי העולם

הסנטור לינדזי גרהאם במסיבת עיתונאים בתל אביב, 28 באוגוסט 2025
הסנטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם מת בגיל 71

דורון פסקין

לשכתו הודיעה כי הוא מת לאחר "מחלה קצרה ופתאומית". גרהאם, מקורבו של נשיא ארה"ב, נחשב לאחד התומכים הבולטים של ישראל בקונגרס ולתומך תקיף בפעולה נגד איראן וחמאס

ספינות בנמל בנדר עבאס במצר הורמוז, 18 ביוני 2026
הסלמה במפרץ: איראן פגעה באוניית מכולות, ארה"ב תקפה בדרום איראן

דורון פסקין

בתגובה לפגיעה באונייה במצר הורמוז, הותקפו 140 יעדים איראניים. טהראן הגיבה בשיגור טילים וכטב"מים לעבר ירדן ומדינות המפרץ. מזכיר ההגנה האמריקני: "איראן עשתה בחירה גרועה. עכשיו היא משלמת"

מנהיג איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: הנקמה על רצח אבי היא דרישת העם והיא חייבת להתממש בוודאות

צוות מגזין אפוק

המנהיג העליון של איראן פרסם טקסט כתוב לרגל מסע ההלוויה של אביו בעיראק ובאיראן: "אנו מתחייבים לנקום את דמך הטהור ואת דמם של כל חללי שתי המלחמות"

ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל-רחמן בן ג'אסים אל-ת'אני, ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, וסגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס, במהלך המשא ומתן בין ארה''ב לאיראן בשוויץ, 21 ביוני 2026
קטאר ופקיסטן מנסות למנוע את קריסת ערוץ ההידברות בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי התקיפות ההדדיות בימים האחרונים אינן מעידות בהכרח על קריסת המגעים, אלא על ניסיון להגיע למשא ומתן מעמדת כוח

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 7 ביולי 2026
טראמפ: "1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לאיראן" אם היא תנסה לפגוע בי

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס לאיום האיראני שהושמע לדבריו "בפינות רבות ברחבי העולם"

שתפו: