גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי ההסלמה במפרץ תימשך. בישראל נערכים צבאית לכל התרחישים. גורמי ביטחון מעריכים כי קיימת הסתברות ממשית לפעולת נקם איראנית נגד ארה"ב או נגד נשיא ארה"ב
יוני בן מנחם | 12 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בירושלים מעריכים: בעקבות ההסלמה, הסיכוי להסכם בין איראן לארה"ב ירד משמעותית
בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה במפרץ ונערכים לאפשרות של הידרדרות נוספת במצב הביטחוני – כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים. לדבריהם, ישראל מתואמת באופן הדוק עם ארה"ב וערוכה היטב לתגובה, הן בהגנה והן בהתקפה.
אותם גורמים מעריכים כי איראן נחושה שלא להיכנע לדרישות האמריקניות בנוגע למצר הורמוז. זאת, למרות מאמצי התיווך של קטאר, פקיסטן ועומאן. משמרות המהפכה, בראשות הגנרל אחמד ואחידי, מובילים קו תקיף של עימות עם ארה"ב במצר הורמוז, בניסיון לבסס את הריבונות האיראנית באזור.
משמרות המהפכה הודיעו לפנות בוקר על סגירת מצר הורמוז עד להודעה חדשה בפני כלל כלי השייט, ואף ירו לעבר ספינה שניסתה לנוע בנתיב שלא אושר על ידם. בעקבות זאת פתחה ארה"ב בגל תקיפות נגד מטרות איראניות. מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', פרסם הודעה שבה נאמר: "איראן עשתה בחירה גרועה, וכעת היא משלמת את המחיר".
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