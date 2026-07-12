בירושלים מעריכים: בעקבות ההסלמה, הסיכוי להסכם בין איראן לארה"ב ירד משמעותית

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה במפרץ ונערכים לאפשרות של הידרדרות נוספת במצב הביטחוני – כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים. לדבריהם, ישראל מתואמת באופן הדוק עם ארה"ב וערוכה היטב לתגובה, הן בהגנה והן בהתקפה.

אותם גורמים מעריכים כי איראן נחושה שלא להיכנע לדרישות האמריקניות בנוגע למצר הורמוז. זאת, למרות מאמצי התיווך של קטאר, פקיסטן ועומאן. משמרות המהפכה, בראשות הגנרל אחמד ואחידי, מובילים קו תקיף של עימות עם ארה"ב במצר הורמוז, בניסיון לבסס את הריבונות האיראנית באזור.