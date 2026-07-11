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המנהיג העליון של איראן פרסם טקסט כתוב לרגל מסע ההלוויה של אביו בעיראק ובאיראן: "אנו מתחייבים לנקום את דמך הטהור ואת דמם של כל חללי שתי המלחמות"

צוות מגזין אפוק | 11 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מוג'תבא ח'מינאי: הנקמה על רצח אבי היא דרישת העם והיא חייבת להתממש בוודאות

מנהיג איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל מסע ההלוויה של המנהיג העליון הקודם, אביו, עלי ח'מינאי, בעיראק ובאיראן.

בהודעה שילב ח'מינאי הבן מסרים דתיים, דברי תודה למשתתפים בהלוויה והתחייבות מפורשת לנקמה במי שהוגדרו על ידו "הרוצחים הפושעים והמושפלים".

הוא טען כי העם דורש נקמה: "עמנו קורא לנקום את דמו של חוסיין. העם הגדול הזה הקריב במשך השנים את בניו למען חוסיין ובמלחמה נגד אויבי חוסיין והקנאות החוסיינית והוא דורש היום גם לנקום את דמו ואת דמם של החוסיינים של זמננו".

מנהיג איראן, מוג'תבא ח'מינאי

מנהיג איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Tasnim News Agency, Creative Commons Attribution 4.0 International

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