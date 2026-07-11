מוג'תבא ח'מינאי: הנקמה על רצח אבי היא דרישת העם והיא חייבת להתממש בוודאות

מנהיג איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל מסע ההלוויה של המנהיג העליון הקודם, אביו, עלי ח'מינאי, בעיראק ובאיראן.

בהודעה שילב ח'מינאי הבן מסרים דתיים, דברי תודה למשתתפים בהלוויה והתחייבות מפורשת לנקמה במי שהוגדרו על ידו "הרוצחים הפושעים והמושפלים".

הוא טען כי העם דורש נקמה: "עמנו קורא לנקום את דמו של חוסיין. העם הגדול הזה הקריב במשך השנים את בניו למען חוסיין ובמלחמה נגד אויבי חוסיין והקנאות החוסיינית והוא דורש היום גם לנקום את דמו ואת דמם של החוסיינים של זמננו".