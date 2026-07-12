בתגובה לפגיעה באונייה במצר הורמוז, הותקפו 140 יעדים איראניים. טהראן הגיבה בשיגור טילים וכטב"מים לעבר ירדן ומדינות המפרץ. מזכיר ההגנה האמריקני: "איראן עשתה בחירה גרועה. עכשיו היא משלמת"
דורון פסקין | 12 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
הסלמה במפרץ: איראן פגעה באוניית מכולות, ארה"ב תקפה בדרום איראן
לילה נוסף של הסלמה צבאית נרשם במפרץ. כוחות איראניים פגעו באוניית מכולות שעברה במצר הורמוז, וארה"ב הגיבה בגל תקיפות בדרום איראן. בהמשך שוגרו מאיראן טילים וכטב"מים לעבר יעדים בירדן ובמדינות המפרץ.
האירוע החל לאחר שחיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי כמה כלי שייט ניסו לעבור בדרום מצר הורמוז בנתיב שאיראן הגדירה "בלתי מורשה", וכי התעלמו מהדרישות לשנות את מסלולם. לפי ההודעה האיראנית, אחת האוניות נפגעה מירי אזהרה ונאלצה לעצור.
בהמשך הודיעו משמרות המהפכה כי המצר נסגר לתנועת כלי שייט "עד להודעה חדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו