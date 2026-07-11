קטאר ופקיסטן מנסות למנוע את קריסת ערוץ ההידברות בין ארה"ב לאיראן

על רקע ההסלמה בעימות הצבאי המחודש בין ארה"ב לאיראן, גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי מאחורי הקלעים מתנהל מאמץ דיפלומטי אינטנסיבי שנועד למנוע את קריסת ערוצי ההידברות בין וושינגטון לטהראן.

במרכז המאמץ הזה עומדות קטאר ופקיסטן, המנסות לבלום את ההידרדרות ולהחזיר את שני הצדדים לשולחן המשא ומתן.