גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי התקיפות ההדדיות בימים האחרונים אינן מעידות בהכרח על קריסת המגעים, אלא על ניסיון להגיע למשא ומתן מעמדת כוח
יוני בן מנחם | 11 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
קטאר ופקיסטן מנסות למנוע את קריסת ערוץ ההידברות בין ארה"ב לאיראן
על רקע ההסלמה בעימות הצבאי המחודש בין ארה"ב לאיראן, גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי מאחורי הקלעים מתנהל מאמץ דיפלומטי אינטנסיבי שנועד למנוע את קריסת ערוצי ההידברות בין וושינגטון לטהראן.
במרכז המאמץ הזה עומדות קטאר ופקיסטן, המנסות לבלום את ההידרדרות ולהחזיר את שני הצדדים לשולחן המשא ומתן.
לדברי אותם גורמים, המשימה הניצבת כעת בפני קטאר ופקיסטן מורכבת בהרבה מזו שעמדה בפניהן בסבבי התיווך הקודמים. אם בעבר הן נדרשו בעיקר לגשר על פערים מדיניים, הרי שכעת הן מתמודדות עם משבר אמון עמוק, כאשר כל אחד מהצדדים מבקש לשפר את עמדותיו באמצעות הפעלת כוח צבאי, עוד לפני חזרה אפשרית למסלול מדיני.
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