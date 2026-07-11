נשיא ארה"ב התייחס לאיום האיראני שהושמע לדבריו "בפינות רבות ברחבי העולם"
דורון פסקין | 11 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לאיראן" אם היא תנסה לפגוע בי
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הבוקר פוסט ברשת Truth Social ובו התייחס לאפשרות שאיראן תנסה להתנקש בו.
טראמפ שלח איום ברור בתגובה צבאית רחבת היקף אם איראן תפעל לפגוע בו: "1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואליהם יצטרפו מיד אלפים נוספים, אם ממשלת איראן תפעל בהתאם לאיומיה, שנשמעו בפינות רבות ברחבי העולם, להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארה"ב ובמקרה הזה בי".
לדבריו, "הפקודות כבר ניתנו וצבא ארה"ב מוכן, נכון ומסוגל, למשך שנה שלמה לפחות, בכפוף להארכה, להשמיד ולהחריב לחלוטין כל אזור באיראן". טראמפ חתם את ההודעה במילים: "השבח לאללה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו