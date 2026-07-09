המתיחות בין המדינות גוברת על רקע סירובה של ספרד ליישר קו עם יעדי הוצאות הביטחון של נאט"ו, וכן בשל התנהלותה במהלך המלחמה מול איראן. אף שספרד אינה תלויה בארה"ב כשוק היצוא המרכזי שלה, ענפים מסוימים וחברות גדולות במדינה עלולים להיפגע אם ארה"ב תחליט לנקוט צעדים נגדה
דורון פסקין | 9 ביולי 2026 | חדשות | 5 דק׳
טראמפ איים לנתק את קשרי הסחר עם ספרד; עד כמה מדובר באיום משמעותי? | פרשנות
במהלך פסגת נאט"ו באנקרה אתמול, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כינה את ספרד "מקרה אבוד" ו"שותפה איומה בנאט"ו", ואמר לשר האוצר, סקוט בסנט, מול נציגי התקשורת, "לחתוך את כל הסחר עם ספרד, כולל ביקורים".
שעות לאחר מכן הוא כבר ריכך את הטון. בשיחה עם כתבים במטוס הנשיאותי אמר כי ספרד "גאלה את עצמה לחלוטין", משום שנענתה ל"בקשת תשלום חשובה". טראמפ לא הסביר למה התכוון.
הרקע הישיר למתקפה הוא סירובה של הממשלה במדריד להתחייב ליעד של 5% מהתוצר להוצאות ביטחון עד 2035, לצד העימות עם וושינגטון סביב המלחמה באיראן. ספרד סירבה לאפשר שימוש בבסיסים המשותפים רוטה ומורון לצורך פעולות התקפיות נגד איראן, ואף סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקניים שהיו מעורבים במערכה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו