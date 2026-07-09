טראמפ איים לנתק את קשרי הסחר עם ספרד; עד כמה מדובר באיום משמעותי? | פרשנות

במהלך פסגת נאט"ו באנקרה אתמול, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כינה את ספרד "מקרה אבוד" ו"שותפה איומה בנאט"ו", ואמר לשר האוצר, סקוט בסנט, מול נציגי התקשורת, "לחתוך את כל הסחר עם ספרד, כולל ביקורים".

שעות לאחר מכן הוא כבר ריכך את הטון. בשיחה עם כתבים במטוס הנשיאותי אמר כי ספרד "גאלה את עצמה לחלוטין", משום שנענתה ל"בקשת תשלום חשובה". טראמפ לא הסביר למה התכוון.