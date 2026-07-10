לאחר יותר משני עשורים ללא בחירות, הכריז אמש יו"ר הרש"פ על בחירות לפרלמנט הפלסטיני ולנשיאות. עם זאת, תיקונים שנעשו בחוק, דרישות מהמועמדים והתעלמות מהמועצה הלאומית מעלים את האפשרות כי המטרה האמיתית היא שימור הסדר הקיים לקראת העתיד
יוני בן מנחם | 10 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
עבאס הכריז על בחירות; האם מדובר בתהליך אמיתי או במצג שווא? | פרשנות
לאחר יותר משני עשורים ללא בחירות כלליות, הכריז אמש יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, על קיום בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית ב-28 בנובמבר 2026, ועל בחירות לנשיאות במהלך הרבעון הראשון של 2027.
לכאורה, מדובר במהלך היסטורי שנועד לחדש את הלגיטימציה של המערכת הפוליטית הפלסטינית. אולם פרשנים פלסטינים, שבחנו לעומק את הצו הנשיאותי ואת תיקוני החקיקה שקדמו לו, טוענים כי עבאס אינו מבקש רק לקיים בחירות, אלא גם לעצב מראש את כללי המשחק ואת זהות המשתתפים בהן.
לדבריהם, השאלה המרכזית אינה מתי יתקיימו הבחירות, אלא האם הן אכן יובילו להתחדשות פוליטית, או שישמשו בעיקר מנגנון להנצחת הסדר הקיים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו