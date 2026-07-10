עבאס הכריז על בחירות; האם מדובר בתהליך אמיתי או במצג שווא? | פרשנות

לאחר יותר משני עשורים ללא בחירות כלליות, הכריז אמש יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, על קיום בחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית ב-28 בנובמבר 2026, ועל בחירות לנשיאות במהלך הרבעון הראשון של 2027.

לכאורה, מדובר במהלך היסטורי שנועד לחדש את הלגיטימציה של המערכת הפוליטית הפלסטינית. אולם פרשנים פלסטינים, שבחנו לעומק את הצו הנשיאותי ואת תיקוני החקיקה שקדמו לו, טוענים כי עבאס אינו מבקש רק לקיים בחירות, אלא גם לעצב מראש את כללי המשחק ואת זהות המשתתפים בהן.