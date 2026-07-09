טראמפ אותת על הסרת סוריה מרשימת תומכות הטרור: מה המשמעות עבור דמשק?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל אתמול בשולי פסגת נאט"ו באנקרה אם יסיר את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. כשלצידו נשיא סוריה, אחמד א-שרע, השיב טראמפ: "אני חושב שכן, למה לא?", והוסיף כי א-שרע "עשה עבודה מצוינת".

בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי טראמפ כבר הודיע לקונגרס על החלטתו, וכי ההליך נכנס כעת לתקופת בחינה של 45 יום לפני שיוכל להיכנס לתוקף.