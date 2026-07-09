מומחים ומכוני מחקר מסבירים על המשמעויות של הצעד האמריקני האפשרי
דורון פסקין | 9 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳
טראמפ אותת על הסרת סוריה מרשימת תומכות הטרור: מה המשמעות עבור דמשק?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל אתמול בשולי פסגת נאט"ו באנקרה אם יסיר את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. כשלצידו נשיא סוריה, אחמד א-שרע, השיב טראמפ: "אני חושב שכן, למה לא?", והוסיף כי א-שרע "עשה עבודה מצוינת".
בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי טראמפ כבר הודיע לקונגרס על החלטתו, וכי ההליך נכנס כעת לתקופת בחינה של 45 יום לפני שיוכל להיכנס לתוקף.
המשמעות של הצעד רחבה בהרבה מהסרת תווית מדינית, והוא מסמן שלב חדש בנרמול היחסים בין וושינגטון לדמשק. רשימת המדינות התומכות בטרור היא אחד הכלים המשפטיים הכבדים ביותר במדיניות החוץ האמריקנית. הכללת מדינה ברשימה גוררת מגבלות על סיוע חוץ אמריקני, איסור על יצוא ביטחוני, פיקוח מוגבר על יצוא דו-שימושי ומגבלות פיננסיות נוספות.
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