ההסלמה במפרץ: דיווחים על חילופי אש לאורך היום; איראן ירתה לעבר מספר יעדים אמריקניים

המתיחות בין המדינות גוברת על רקע סירובה של ספרד ליישר קו עם יעדי הוצאות הביטחון של נאט"ו, וכן בשל התנהלותה במהלך המלחמה מול איראן. אף שספרד אינה תלויה בארה"ב כשוק היצוא המרכזי שלה, ענפים מסוימים וחברות גדולות במדינה עלולים להיפגע אם ארה"ב תחליט לנקוט צעדים נגדה