באיראן דווח על פגיעות באזור בושהר; מנגד, דווח על התקפות על בסיסים אמריקניים בירדן, בעיראק ובמדינות נוספות
דורון פסקין | 9 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
ההסלמה במפרץ: דיווחים על חילופי אש לאורך היום; איראן ירתה לעבר מספר יעדים אמריקניים
סבב חילופי האש שהחל בלילה בין ארה"ב לאיראן נמשך גם בשעות האחרונות.
לפי הדיווחים בכלי תקשורת האזוריים, מעבר לתקיפות אמריקניות באיראן, ישנן תקיפות נגד בסיסים אמריקנים באזור, כולל בירדן.
לפי המידע הזמין עד כה, בחריין וכוויית דיווחו על יירוטים נוספים של טילים וכטב"מים, בעוד שבאיראן דווח על פגיעות נוספות במתקנים צבאיים במחוז בושהר. אזעקות נשמעו בבסיס ויקטורי האמריקני בבגדד וכן בבסיס האמריקני "חריר" במחוז ארביל בצפון עיראק.
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