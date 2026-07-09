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צבא ארה"ב הודיע כי הותקפו כ-90 יעדים איראניים. נשיא ארה"ב: "זהו גמול על הפצצת הספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, זה יהיה הרבה יותר גרוע"

דורון פסקין | 9 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן; האיראנים הודיעו כי הגיבו בירי לעבר יעדים אמריקניים

ארה"ב ביצעה הלילה סבב תקיפות נרחב נוסף באיראן, שהתמקד במטרות צבאיות לאורך קו החוף של המדינה ובמתקנים הקשורים ליכולת האיראנית לאיים על השייט במצר הורמוז.

לפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הכוחות האמריקנים תקפו כ-90 יעדים צבאיים איראניים, בהם מערכות הגנה אווירית, נכסים הקשורים לביצוע מעקב בחופים, אתרי אחסון טילים וכטב"מים וכן יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך החוף האיראני.

ב-CENTCOM מסרו כי מטרת הפעולה הייתה "להחליש עוד יותר" את יכולתה של איראן לתקוף ספינות מסחר ואנשי צוות אזרחיים במצר הורמוז.

תיעוד מהתקיפות באיראן ששותף על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ

תיעוד מהתקיפות באיראן ששותף על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ

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