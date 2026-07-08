בפורום התעשייה הביטחונית של פסגת אנקרה הציגה הברית שורת עסקאות ויוזמות חדשות, שנועדו להפוך את הזינוק בתקציבי הביטחון ליכולות צבאיות ממשיות
צוות מגזין אפוק | 8 ביולי 2026 | חדשות | 5 דק׳
נאט"ו מתרגמת תקציבי עתק לנשק: כטב"מים, מטוסי התרעה, טילים וייצור באירופה
נאט"ו הציגה אתמול בפורום התעשייה הביטחונית של פסגת אנקרה שורת רכישות, מיזמי ייצור ויוזמות תעשייתיות, שנועדו להאיץ את בניין הכוח של הברית.
מאחורי רשימת העסקאות הארוכה עומד מסר מרכזי אחד: נאט"ו מנסה להפוך את העלייה החדה בתקציבי הביטחון של בעלות הברית ליכולות צבאיות ממשיות – באמצעות מטוסי התרעה, כטב"מי סיור, טילי יירוט, טילי קרקע-קרקע, תחמושת ארטילרית ומערכות נגד כטב"מים.
מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אמר בפורום כי "הכסף נמצא, ועוד כסף יגיע", וקרא לממשלות ולתעשייה "לעשות יותר, מהר יותר, יחד".
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