טראמפ על איראן: "כנראה נפגע בהם חזק פעם נוספת הלילה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס במהלך מסיבת עיתונאים שקיים יחד עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי בשולי פסגת נאט"ו באנקרה למצב מול איראן ולהתקפות האמריקניות.

"פגענו בהם חזק מאוד אתמול בלילה. כנראה נפגע בהם חזק שוב הלילה. אתן להם אזהרה קטנה שאנחנו עומדים לפגוע בהם חזק הלילה", אמר טראמפ.

לדבריו, "אנחנו לא תוקפים ברמה הגבוהה ביותר. הרמה הגבוהה ביותר היא הגשרים שאותם אנחנו יכולים להפיל. הייתי אומר שבתוך יום אחד אנחנו יכולים להפיל כל גשר וגשר באיראן. אין שום דבר שהם יכולים לעשות בקשר לזה. מתקני ייצור החשמל שלהם, נכון? תחנות הכוח שלהם, שבהן הם מייצרים את החשמל שלהם. אני לא רוצה לעשות את זה, אבל אם נצטרך, נוציא אותם מכלל פעולה".