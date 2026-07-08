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במאמר שפורסם בפארס נטען כי ארה"ב הפרה את מזכר ההבנות מספר פעמים, וכי גם היתרונות המעטים שהושגו כבר נפגעו

דורון פסקין | 8 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מאמר בסוכנות הידיעות המזוהה עם משמרות המהפכה קורא להכריז על סיום מזכר ההבנות עם ארה"ב

לאחר התקיפות האמריקניות הלילה, באיראן נשמעת היום קריאה פומבית להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות עם ארה"ב.

במאמר שפורסם בסוכנות הידיעות "פארס", המזוהה עם משמרות המהפכה, נטען כי מאז ההכרזה על הפסקת האש ועד לחתימת מזכר ההבנות, בכירים איראנים שבו והדגישו נקודה אחת: אין לתת אמון בארה"ב.

הטענה המרכזית במאמר היא כי מבחינת טהראן, ההתפתחויות האחרונות מוכיחות כי ההבנות איבדו את ערכן המעשי. זאת לאחר הפרות חוזרות ונשנות של המזכר מצד ארה"ב, ובכללן התקיפות הישראליות בלבנון, ההסכם בין ישראל לממשלת לבנון, התקיפות האמריקניות הישירות בדרום איראן, וכן הגבלת השימוש בכספים איראניים לרכישת מוצרים אמריקניים.

שלטים של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, בטהראן, 7 ביולי 2026

טהראן, 7 ביולי 2026 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP via Getty Images

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