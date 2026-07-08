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גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי עסקה אפשרית של מכירת המטוסים לטורקיה, לצד החיבוק מנשיא ארה"ב, עלולות לדחוף את נשיא טורקיה לנסות להציב מערכות הגנה אווירית בסוריה בניסיון להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי

יוני בן מנחם | 8 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

בישראל מזהירים – ארדואן עלול לקבל רוח גבית מהתמיכה האמריקנית

גורמים ביטחוניים בכירים מביעים חשש כי נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, שואב עידוד רב מתמיכתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וממה שעשוי להסתמן כנכונות האמריקנית למכור לטורקיה מטוסי F-35 מתקדמים.

אמש אמר ארדואן במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם טראמפ כי הוא קיבל הבטחה מטארמפ שימכור לטורקיה חמישה מטוסים כאלה.

לדברי אותם גורמים, "התיאבון שלו יגדל עם האוכל", ומה שמסתמן כחיבור האמריקני עשוי לעודד אותו לנסות להציב בסוריה מערכות הגנה אווירית במטרה למנוע תקיפות של חיל האוויר הישראלי בסוריה ובאיראן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 7 ביולי 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 7 ביולי 2026 | צילום: Win McNamee/Getty Images

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