בישראל מזהירים – ארדואן עלול לקבל רוח גבית מהתמיכה האמריקנית

נשיא ארה"ב התייחס להסלמה במפרץ, תקף את איראן: "הם שקרנים, רמאים, הם אנשים חולים", והבהיר: "אני חושב שאנחנו מבזבזים איתם יותר מדי זמן. אנחנו פשוט צריכים לעשות את העבודה שלנו"