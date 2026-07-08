משרד החוץ האיראני: הפעולות האמריקניות "רוקנו מתוכן חלקים חשובים ויסודיים במזכר ההבנות לסיום המלחמה"
דורון פסקין | 8 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
איראן מאיימת: כל מקור שיתמוך בארה"ב לצורך "תוקפנות נגד איראן" ייחשב יעד לגיטימי לתקיפה
משרד החוץ האיראני פרסם הבוקר באמצעות סוכנות הידיעות פארס הודעה רשמית בעקבות התקיפות האמריקניות הלילה.
בהודעה נמסר כי "התקיפות התוקפניות הללו מהוות הפרה בוטה של סעיף 6 במזכר ההבנות לסיום המלחמה, המבוסס על הפסקת הפעולות הצבאיות".
עוד צוין כי "חזרת התקיפות הבלתי חוקיות נגד איראן, לצד החלטת משרד האוצר האמריקני אמש לבטל את ההיתר למכירת נפט איראני, שהממשל האמריקני התחייב לו לפי סעיף 10 במזכר ההבנות, הפרת ההסדרים האיראנים במצר הורמוז וכן המשך התוקפנות הצבאית והפעולות הטרוריסטיות של המשטר הציוני נגד לבנון - רוקנו מתוכן חלקים חשובים ויסודיים במזכר ההבנות לסיום המלחמה".
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