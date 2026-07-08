נשיא ארה"ב התייחס להסלמה במפרץ, תקף את איראן: "הם שקרנים, רמאים, הם אנשים חולים", והבהיר: "אני חושב שאנחנו מבזבזים איתם יותר מדי זמן. אנחנו פשוט צריכים לעשות את העבודה שלנו"
טראמפ על מזכר ההבנות עם איראן: "מבחינתי זה נגמר, אני לא רוצה להתעסק איתם יותר"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים היום מסיבת עיתונאים בשולי פסגת נאט"ו הנערכת באנקרה, לצד מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה. במהלך מסיבת העיתונאים התייחס טראמפ למתיחות מול איראן ולתקיפות האמריקניות שבוצעו הלילה.
"תקפנו אתמול בלילה בעוצמה רבה מאוד אנשים מסוכנים מאוד מאיראן", אמר טראמפ. "הם חולים. משהו לא בסדר איתם. אמרנו להם: לכו ותתעסקו בענייני ההלוויה שלכם, ובמקום זאת הם החלו לירות לעבר ספינות. לכן היכינו בהם חזק מאוד אתמול בלילה, חזק מאוד. הם שחקנים מלוכלכים. הם רודפים אחרי כולם, כנראה גם אחריי. הייתי מספר אחת ברשימה שלהם במשך שנים".
טראמפ הבהיר כי מבחינתו, ארה"ב לא תאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני: "אנחנו נפרק את איראן מגרעין. לא ניתן להם להחזיק נשק גרעיני, כי הם משוגעים. הם מסתובבים והורגים אנשים [...] בכנות, אני חושב שאנחנו מבזבזים איתם יותר מדי זמן. אנחנו פשוט צריכים לעשות את העבודה שלנו".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו