ארה"ב ביצעה הלילה תקיפות נרחבות באיראן; משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו יעדים אמריקניים בבחריין ובכווית

המתיחות בין ארה"ב לאיראן סביב מצר הורמוז החריפה הלילה, לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע על סבב תקיפות נרחב נגד יעדים באיראן. בתגובה, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו מתקנים צבאיים אמריקניים בבחריין ובכווית.

לפי הודעת CENTCOM, הכוחות האמריקנים תקפו יותר מ-80 יעדים באמצעות חימוש מדויק. בין היעדים שצוינו: מערכות הגנה אווירית, רשתות פיקוד ושליטה, מכ"מי חוף, יכולות טילים נגד ספינות ויותר מ-60 סירות קטנות של משמרות המהפכה שפעלו במצר ובסביבתו.