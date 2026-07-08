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פיקוד המרכז האמריקני מסר כי הותקפו יותר מ-80 יעדים. התקיפות האמריקניות הגיעו לאחר שאתמול פגעה איראן בשלוש ספינות מסחריות

דורון פסקין | 8 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב ביצעה הלילה תקיפות נרחבות באיראן; משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו יעדים אמריקניים בבחריין ובכווית

המתיחות בין ארה"ב לאיראן סביב מצר הורמוז החריפה הלילה, לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע על סבב תקיפות נרחב נגד יעדים באיראן. בתגובה, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו מתקנים צבאיים אמריקניים בבחריין ובכווית.

לפי הודעת CENTCOM, הכוחות האמריקנים תקפו יותר מ-80 יעדים באמצעות חימוש מדויק. בין היעדים שצוינו: מערכות הגנה אווירית, רשתות פיקוד ושליטה, מכ"מי חוף, יכולות טילים נגד ספינות ויותר מ-60 סירות קטנות של משמרות המהפכה שפעלו במצר ובסביבתו.

בהודעה צוין כי מטרת התקיפות הייתה לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לאיים על הסחר הבין-לאומי העובר בנתיב הימי. זאת על רקע פגיעה איראנית אתמול בשלוש ספינות מסחריות: המכלית אל-רקיאת, הנושאת דגל איי מרשל; המכלית ודיאן, הנושאת דגל סעודיה; והמכלית סייפרוס פרוספריטי, הנושאת דגל ליבריה. CENTCOM ציין כי מדובר בהפרה מסוכנת של הפסקת האש ופגיעה בחופש השייט.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 29 בינואר 2026

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 29 בינואר 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

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