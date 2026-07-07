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בית המשפט לערעורים בפריז קיצר את עונש הפסילה שהוטל על מנהיגת מפלגת "הימין הלאומי", ובכך השאיר לה פתח להתמודד בבחירות 2027. עם זאת, יתכן כי התנאים ימנעו ממנה לעשות זאת

דורון פסקין | 7 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

לה פן תוכל להתמודד לנשיאות צרפת, אך תיאלץ לשהות במעצר בית ולשאת אזיק אלקטרוני

בית המשפט לערעורים בפריז הותיר היום את מארין לה פן במרוץ לנשיאות צרפת – אך במחיר פוליטי כבד.

מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי" הורשעה בערעור בפרשת העוזרים הפרלמנטריים של מפלגתה, אך עונש הפסילה שהוטל עליה קוצר באופן המאפשר לה, תיאורטית, להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2027.

לפי הדיווחים בעיתונות הצרפתית, לה פן נידונה לשלוש שנות מאסר, מהן שנתיים על תנאי, ולקנס של 100 אלף יורו. שנת המאסר בפועל תרוצה במעצר בית, תחת פיקוח של אזיק אלקטרוני. כמו כן נגזרו עליה 45 חודשי פסילה מכהונה ציבורית, מהם 30 חודשים על תנאי. המשמעות המעשית היא 15 חודשי פסילה בפועל בלבד.

מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי", מארין לה פן, מגיעה לבית המשפט לערעורים בפריז, 7 ביולי 2026

מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי", מארין לה פן, מגיעה לבית המשפט לערעורים בפריז, 7 ביולי 2026 | Kenzo TRIBOUILLARD / AFP via Getty Images

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