לה פן תוכל להתמודד לנשיאות צרפת, אך תיאלץ לשהות במעצר בית ולשאת אזיק אלקטרוני

בית המשפט לערעורים בפריז הותיר היום את מארין לה פן במרוץ לנשיאות צרפת – אך במחיר פוליטי כבד.

מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי" הורשעה בערעור בפרשת העוזרים הפרלמנטריים של מפלגתה, אך עונש הפסילה שהוטל עליה קוצר באופן המאפשר לה, תיאורטית, להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2027.