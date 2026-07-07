כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא טורקיה והתייחס לאפשרות שימכור לטורקיה את המטוסים: "יש לנו יחסים טובים; זה בהחלט משהו שנשקול"

אורן שלום | 7 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודיע כי בכוונתו להסיר מעל טורקיה את הסנקציות המונעות ממנה לקבל מטוסי F-35

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת יחד עם נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בשולי פסגת נאט"ו המתארחת באנקרה.

במהלך מסיבת העיתונאים הכריז טראמפ כי בכוונתו להסיר מעל טורקיה את סנקציות CAATSA, המונעות מארה"ב, בין היתר, למכור מטוסי F-35 לטורקיה. "אני יכול לומר לכם שאנחנו הולכים להסיר את הסנקציות [...] אנחנו לא רוצים להטיל סנקציות על חברים. זה פשוט מאוד. יש הרבה אנשים שאפשר להטיל עליהם סנקציות. אנחנו לא רוצים להטיל סנקציות על חברים".

סנקציות CAATSA הן סנקציות המוטלות במסגרת החוק "להתמודדות עם יריבותיה של אמריקה באמצעות סנקציות". החוק נחתם ב-2017 ונועד להטיל מגבלות על גורמים שמקיימים עסקאות משמעותיות עם מגזרי הביטחון או המודיעין של רוסיה, וכן בהקשרים של איראן וצפון קוריאה.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לוחצים יד במהלך מסיבת העיתונאים היום

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לוחצים יד במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי", מארין לה פן, מגיעה לבית המשפט לערעורים בפריז, 7 ביולי 2026
לה פן תוכל להתמודד לנשיאות צרפת, אך תיאלץ לשהות במעצר בית ולשאת אזיק אלקטרוני

דורון פסקין

בית המשפט לערעורים בפריז קיצר את עונש הפסילה שהוטל על מנהיגת מפלגת "הימין הלאומי", ובכך השאיר לה פתח להתמודד בבחירות 2027. עם זאת, יתכן כי התנאים ימנעו ממנה לעשות זאת

המתחם הנשיאותי באנקרה, בו מתכנסת פסגת נאט"ו, 7 ביולי 2026
פסגת נאט"ו נפתחה היום באנקרה; טראמפ צפוי להיפגש עם ארדואן

דורון פסקין

במוקד הפסגה יעמדו בין היתר הוצאות הביטחון, אוקראינה, תעשיות הנשק ופגישת טראמפ-ארדואן

איראנים מחזיקים בכרזה המבקשת "נקמה בטראמפ״ בזמן הלוויתו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, 6 ביולי 2026
מאמר בעיתון המזוהה עם השלטון האיראני: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ"

דורון פסקין

העורך האחראי על עיתון כיהאן פרסם מאמר בו קרא למשלחת האיראנית להודיע כי לא תנהל משא ומתן עם רוצחו של המנהיג העליון

רמטכ"ל לבנון, רודולף הייכל
בישראל מעריכים: רמטכ"ל צבא לבנון מהווה מכשול בפני פירוק חיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי בצמרת צבא לבנון חסרה נכונות אמיתית להיכנס לעימות חזיתי עם חיזבאללה. הגנרל רודולף הייכל נתפס כגורם מרכזי המרסן את פעולות הצבא נגד ארגון הטרור

ספינות במצר הורמוז, 18 ביוני 2026
דיווח: איראן ירתה הלילה לעבר מכלית קטארית סמוך למצר הורמוז

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז", המקורבת לשלטון, מדובר במכלית שניסתה לעבור במסלול העומאני במצר הורמוז בתמיכת הצי האמריקני, ולאחר שלא נענתה לאזהרות הותקפה. עם זאת, לא התקבל עד כה אישור איראני רשמי לדיווח

בנק ישראל
בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25%; מה המשמעות?

דורון פסקין

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הפחיתה את הריבית בפעם השנייה ברציפות, על רקע השיפור היחסי בסביבת המאקרו וההתמתנות במתיחות הגיאופוליטית הגלובלית. שר האוצר מתח ביקורת: "הפחתה מזערית שלא מחוברת לצורכי המשק"

שתפו: