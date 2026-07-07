נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא טורקיה והתייחס לאפשרות שימכור לטורקיה את המטוסים: "יש לנו יחסים טובים; זה בהחלט משהו שנשקול"
טראמפ הודיע כי בכוונתו להסיר מעל טורקיה את הסנקציות המונעות ממנה לקבל מטוסי F-35
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים היום מסיבת עיתונאים משותפת יחד עם נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בשולי פסגת נאט"ו המתארחת באנקרה.
במהלך מסיבת העיתונאים הכריז טראמפ כי בכוונתו להסיר מעל טורקיה את סנקציות CAATSA, המונעות מארה"ב, בין היתר, למכור מטוסי F-35 לטורקיה. "אני יכול לומר לכם שאנחנו הולכים להסיר את הסנקציות [...] אנחנו לא רוצים להטיל סנקציות על חברים. זה פשוט מאוד. יש הרבה אנשים שאפשר להטיל עליהם סנקציות. אנחנו לא רוצים להטיל סנקציות על חברים".
סנקציות CAATSA הן סנקציות המוטלות במסגרת החוק "להתמודדות עם יריבותיה של אמריקה באמצעות סנקציות". החוק נחתם ב-2017 ונועד להטיל מגבלות על גורמים שמקיימים עסקאות משמעותיות עם מגזרי הביטחון או המודיעין של רוסיה, וכן בהקשרים של איראן וצפון קוריאה.
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