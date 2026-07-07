פסגת נאט"ו נפתחה היום באנקרה; טראמפ צפוי להיפגש עם ארדואן

פסגת נאט"ו נפתחה היום באנקרה ותימשך יומיים, בהשתתפות מנהיגי 32 מדינות הברית. לשכת התקשורת של נשיאות טורקיה מסרה כי הנשיא, רג'פ טאיפ ארדואן, יארח את ראשי המדינות והממשלות במתחם הנשיאותי בבירה.

היום תיערך ארוחת ערב למנהיגים ולבני זוגם, ומחר יתקיימו קבלת הפנים הרשמית, התמונה המשותפת, דברי הפתיחה של מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, ונאומי המנהיגים. סדר היום הרשמי כולל את הרחבת ההשקעות הביטחוניות, חיזוק ההרתעה וההגנה של הברית, המלחמה באוקראינה וההתפתחויות באגף הדרומי של נאט"ו.