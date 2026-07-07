גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי בצמרת צבא לבנון חסרה נכונות אמיתית להיכנס לעימות חזיתי עם חיזבאללה. הגנרל רודולף הייכל נתפס כגורם מרכזי המרסן את פעולות הצבא נגד ארגון הטרור
יוני בן מנחם | 7 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בישראל מעריכים: רמטכ"ל צבא לבנון מהווה מכשול בפני פירוק חיזבאללה
גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי התנהלותו של רמטכ"ל צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, מול חיזבאללה, הפכה לסוגיה אסטרטגית הנוגעת ליכולת ליישם את ההבנות הביטחוניות בין ישראל ללבנון, וכן לשאלת מאזן הכוחות הפנימי במדינה הלבנונית.
לדבריהם, בשטח מסתמן דפוס עקבי: צבא לבנון נמנע מעימות ישיר עם חיזבאללה. המשמעות המעשית היא שארגון הטרור ממשיך לשמר תשתיות צבאיות בדרום לבנון ואף לשקמן בהדרגה, חרף ההבנות שהושגו עם ממשלת לבנון.
אותם גורמים מעריכים כי הבעיה אינה מסתכמת במגבלות מבצעיות בלבד. בצמרת צבא לבנון חסרה נכונות אמיתית להיכנס לעימות חזיתי עם חיזבאללה.
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