כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי בצמרת צבא לבנון חסרה נכונות אמיתית להיכנס לעימות חזיתי עם חיזבאללה. הגנרל רודולף הייכל נתפס כגורם מרכזי המרסן את פעולות הצבא נגד ארגון הטרור

יוני בן מנחם | 7 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

בישראל מעריכים: רמטכ"ל צבא לבנון מהווה מכשול בפני פירוק חיזבאללה

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי התנהלותו של רמטכ"ל צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, מול חיזבאללה, הפכה לסוגיה אסטרטגית הנוגעת ליכולת ליישם את ההבנות הביטחוניות בין ישראל ללבנון, וכן לשאלת מאזן הכוחות הפנימי במדינה הלבנונית.

לדבריהם, בשטח מסתמן דפוס עקבי: צבא לבנון נמנע מעימות ישיר עם חיזבאללה. המשמעות המעשית היא שארגון הטרור ממשיך לשמר תשתיות צבאיות בדרום לבנון ואף לשקמן בהדרגה, חרף ההבנות שהושגו עם ממשלת לבנון.

אותם גורמים מעריכים כי הבעיה אינה מסתכמת במגבלות מבצעיות בלבד. בצמרת צבא לבנון חסרה נכונות אמיתית להיכנס לעימות חזיתי עם חיזבאללה.

רמטכ"ל לבנון, רודולף הייכל

רמטכ"ל לבנון, רודולף הייכל | צילום: עמוד ה-X של צבא לבנון LebarmyOfficial@

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינות במצר הורמוז, 18 ביוני 2026
דיווח: איראן ירתה הלילה לעבר מכלית קטארית סמוך למצר הורמוז

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז", המקורבת לשלטון, מדובר במכלית שניסתה לעבור במסלול העומאני במצר הורמוז בתמיכת הצי האמריקני, ולאחר שלא נענתה לאזהרות הותקפה. עם זאת, לא התקבל עד כה אישור איראני רשמי לדיווח

בנק ישראל
בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25%; מה המשמעות?

דורון פסקין

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הפחיתה את הריבית בפעם השנייה ברציפות, על רקע השיפור היחסי בסביבת המאקרו וההתמתנות במתיחות הגיאופוליטית הגלובלית. שר האוצר מתח ביקורת: "הפחתה מזערית שלא מחוברת לצורכי המשק"

ראש מפלגת "האיחוד הלאומי" (RN), מרין לה פן, 6 באוקטובר 2023
צרפת בהמתנה – בית המשפט יכריע האם מרין לה פן תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות

דורון פסקין

מחר צפוי לפרסם בית המשפט לערעורים את החלטתו בנוגע למי שנחשבת למועמדת מובילה לרשת את מקרון. לה פן מערערת על הרשעתה ממרץ 2025 שקבעה כי היא וחברים במפלגתה עשו שימוש פסול בכספי הפרלמנט האירופי

ראש משרד ההסברה הממשלתי של חמאס, איסמעיל א-ת'וואבתה, מודיע על התפטרותו של מוחמד אל-פרא מתפקידו, 6 ביולי 2026
חמאס הודיע רשמית על פירוק ועדת המעקב הממשלתית: “צעד שיסלול את הדרך להעברת הניהול לוועדה הלאומית”

דורון פסקין

ראש הוועדה, שניהלה בפועל את האזור בו שולט חמאס ברצועת עזה, הודיע על התפטרותו. לפי חמאס, מנגנוני השירותים הטכניים ימשיכו לפעול כדי למנוע ואקום מנהלי

ספינת מלחמה של חיל הים הסיני, 15 ביוני 2026
סין שיגרה טיל אסטרטגי מצוללת באוקיינוס השקט; מדינות באזור הגיבו: "מודאגות מאוד"

דורון פסקין

השיגור החריג מעורר דאגה בקרב מדינות באזור, המזהירות מפני פגיעה ביציבות האזורית. שעות קודם לכן חתמו אוסטרליה ופיג'י על ברית הגנה חדשה

הרס בקייב בעקבות התקיפה הרוסית, 6 ביולי 2026
מתקפה רוסית נרחבת נוספת על קייב: לפחות 11 בני אדם נהרגו

דורון פסקין

ארבעה ימים לאחר התקיפה הקטלנית הקודמת, רוסיה ביצעה הלילה מתקפה משולבת שלפי צבא אוקראינה כללה מאות כטב"מים ועשרות טילים. באוקראינה דווח על פגיעה בבנייני מגורים ותשתיות אזרחיות. מנגד, רוסיה טענה כי התקיפה כוונה לתשתיות צבאיות

שתפו: