בישראל מעריכים: רמטכ"ל צבא לבנון מהווה מכשול בפני פירוק חיזבאללה

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי התנהלותו של רמטכ"ל צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, מול חיזבאללה, הפכה לסוגיה אסטרטגית הנוגעת ליכולת ליישם את ההבנות הביטחוניות בין ישראל ללבנון, וכן לשאלת מאזן הכוחות הפנימי במדינה הלבנונית.

לדבריהם, בשטח מסתמן דפוס עקבי: צבא לבנון נמנע מעימות ישיר עם חיזבאללה. המשמעות המעשית היא שארגון הטרור ממשיך לשמר תשתיות צבאיות בדרום לבנון ואף לשקמן בהדרגה, חרף ההבנות שהושגו עם ממשלת לבנון.