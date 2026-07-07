כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז", המקורבת לשלטון, מדובר במכלית שניסתה לעבור במסלול העומאני במצר הורמוז בתמיכת הצי האמריקני, ולאחר שלא נענתה לאזהרות הותקפה. עם זאת, לא התקבל עד כה אישור איראני רשמי לדיווח

דורון פסקין | 7 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: איראן ירתה הלילה לעבר מכלית קטארית סמוך למצר הורמוז

מכלית נפגעה הלילה מירי סמוך לחופי עומאן, באזור הכניסה למצר הורמוז. לפי המרכז הבריטי לפעולות סחר ימי, במהלך הלילה התקבל דיווח לפיו כלי השייט נפגע מקליע או מטיל בלתי מזוהה בצדו השמאלי, בעת שהפליג דרומה במרחק של כ-8 מייל ימי ממזרח ללימה שבצפון עומאן.

בעקבות הפגיעה פרצה אש על סיפון המכלית. המרכז הבריטי מסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק סביבתי. הרשויות בודקות את נסיבות האירוע, והמרכז המליץ לכלי שייט באזור לנקוט משנה זהירות ולדווח על כל פעילות חשודה.

בהודעה הבריטית לא נמסרו שם המכלית, דגל כלי השייט או זהות הגורם שירה לעברה.

ספינות במצר הורמוז, 18 ביוני 2026

ספינות במצר הורמוז, 18 ביוני 2026 | צילום: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רמטכ"ל לבנון, רודולף הייכל
בישראל מעריכים: רמטכ"ל צבא לבנון מהווה מכשול בפני פירוק חיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי בצמרת צבא לבנון חסרה נכונות אמיתית להיכנס לעימות חזיתי עם חיזבאללה. הגנרל רודולף הייכל נתפס כגורם מרכזי המרסן את פעולות הצבא נגד ארגון הטרור

בנק ישראל
בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25%; מה המשמעות?

דורון פסקין

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הפחיתה את הריבית בפעם השנייה ברציפות, על רקע השיפור היחסי בסביבת המאקרו וההתמתנות במתיחות הגיאופוליטית הגלובלית. שר האוצר מתח ביקורת: "הפחתה מזערית שלא מחוברת לצורכי המשק"

ראש מפלגת "האיחוד הלאומי" (RN), מרין לה פן, 6 באוקטובר 2023
צרפת בהמתנה – בית המשפט יכריע האם מרין לה פן תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות

דורון פסקין

מחר צפוי לפרסם בית המשפט לערעורים את החלטתו בנוגע למי שנחשבת למועמדת מובילה לרשת את מקרון. לה פן מערערת על הרשעתה ממרץ 2025 שקבעה כי היא וחברים במפלגתה עשו שימוש פסול בכספי הפרלמנט האירופי

ראש משרד ההסברה הממשלתי של חמאס, איסמעיל א-ת'וואבתה, מודיע על התפטרותו של מוחמד אל-פרא מתפקידו, 6 ביולי 2026
חמאס הודיע רשמית על פירוק ועדת המעקב הממשלתית: “צעד שיסלול את הדרך להעברת הניהול לוועדה הלאומית”

דורון פסקין

ראש הוועדה, שניהלה בפועל את האזור בו שולט חמאס ברצועת עזה, הודיע על התפטרותו. לפי חמאס, מנגנוני השירותים הטכניים ימשיכו לפעול כדי למנוע ואקום מנהלי

ספינת מלחמה של חיל הים הסיני, 15 ביוני 2026
סין שיגרה טיל אסטרטגי מצוללת באוקיינוס השקט; מדינות באזור הגיבו: "מודאגות מאוד"

דורון פסקין

השיגור החריג מעורר דאגה בקרב מדינות באזור, המזהירות מפני פגיעה ביציבות האזורית. שעות קודם לכן חתמו אוסטרליה ופיג'י על ברית הגנה חדשה

הרס בקייב בעקבות התקיפה הרוסית, 6 ביולי 2026
מתקפה רוסית נרחבת נוספת על קייב: לפחות 11 בני אדם נהרגו

דורון פסקין

ארבעה ימים לאחר התקיפה הקטלנית הקודמת, רוסיה ביצעה הלילה מתקפה משולבת שלפי צבא אוקראינה כללה מאות כטב"מים ועשרות טילים. באוקראינה דווח על פגיעה בבנייני מגורים ותשתיות אזרחיות. מנגד, רוסיה טענה כי התקיפה כוונה לתשתיות צבאיות

שתפו: