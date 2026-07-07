לפי סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז", המקורבת לשלטון, מדובר במכלית שניסתה לעבור במסלול העומאני במצר הורמוז בתמיכת הצי האמריקני, ולאחר שלא נענתה לאזהרות הותקפה. עם זאת, לא התקבל עד כה אישור איראני רשמי לדיווח
דורון פסקין | 7 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: איראן ירתה הלילה לעבר מכלית קטארית סמוך למצר הורמוז
מכלית נפגעה הלילה מירי סמוך לחופי עומאן, באזור הכניסה למצר הורמוז. לפי המרכז הבריטי לפעולות סחר ימי, במהלך הלילה התקבל דיווח לפיו כלי השייט נפגע מקליע או מטיל בלתי מזוהה בצדו השמאלי, בעת שהפליג דרומה במרחק של כ-8 מייל ימי ממזרח ללימה שבצפון עומאן.
בעקבות הפגיעה פרצה אש על סיפון המכלית. המרכז הבריטי מסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק סביבתי. הרשויות בודקות את נסיבות האירוע, והמרכז המליץ לכלי שייט באזור לנקוט משנה זהירות ולדווח על כל פעילות חשודה.
בהודעה הבריטית לא נמסרו שם המכלית, דגל כלי השייט או זהות הגורם שירה לעברה.
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