העורך האחראי על עיתון כיהאן פרסם מאמר בו קרא למשלחת האיראנית להודיע כי לא תנהל משא ומתן עם רוצחו של המנהיג העליון
דורון פסקין | 7 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
מאמר בעיתון המזוהה עם השלטון האיראני: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ"
על רקע האפשרות שהמשא ומתן בין איראן לארה"ב יחודש בקרוב, המחנה השמרני-מהפכני באיראן מציג קו נוקשה ביותר.
חוסיין שריעתמדארי, העורך האחראי של העיתון כיהאן, פרסם היום מאמר תחת הכותרת: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ".
שריעתמדארי כתב כי צוות המו"מ האיראני "יכול וחייב להודיע במפורש כי אינו מוכן לנהל מו"מ עם רוצח מנהיגנו השהיד".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו