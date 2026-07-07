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העורך האחראי על עיתון כיהאן פרסם מאמר בו קרא למשלחת האיראנית להודיע כי לא תנהל משא ומתן עם רוצחו של המנהיג העליון

דורון פסקין | 7 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מאמר בעיתון המזוהה עם השלטון האיראני: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ"

על רקע האפשרות שהמשא ומתן בין איראן לארה"ב יחודש בקרוב, המחנה השמרני-מהפכני באיראן מציג קו נוקשה ביותר.

חוסיין שריעתמדארי, העורך האחראי של העיתון כיהאן, פרסם היום מאמר תחת הכותרת: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ".

שריעתמדארי כתב כי צוות המו"מ האיראני "יכול וחייב להודיע במפורש כי אינו מוכן לנהל מו"מ עם רוצח מנהיגנו השהיד".

איראנים מחזיקים בכרזה המבקשת "נקמה בטראמפ״ בזמן הלוויתו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, 6 ביולי 2026

איראנים מחזיקים כרזה עליה כתוב "נקמה בטראמפ" בזמן הלוויתו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, 6 ביולי 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

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