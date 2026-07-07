מאמר בעיתון המזוהה עם השלטון האיראני: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ"

על רקע האפשרות שהמשא ומתן בין איראן לארה"ב יחודש בקרוב, המחנה השמרני-מהפכני באיראן מציג קו נוקשה ביותר.

חוסיין שריעתמדארי, העורך האחראי של העיתון כיהאן, פרסם היום מאמר תחת הכותרת: "אנחנו רוצים את ראשו של טראמפ".