הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הפחיתה את הריבית בפעם השנייה ברציפות, על רקע השיפור היחסי בסביבת המאקרו וההתמתנות במתיחות הגיאופוליטית הגלובלית. שר האוצר מתח ביקורת: "הפחתה מזערית שלא מחוברת לצורכי המשק"
דורון פסקין | 6 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25%; מה המשמעות?
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום להוריד את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.5%. מדובר בהורדת ריבית שנייה ברציפות, לאחר שב-25 במאי הפחית הבנק את הריבית ל-3.75%.
הרצף מאותת כי בבנק ישראל מזהים מרחב להקלה מוניטרית, אך עדיין בוחרים להתקדם בזהירות בשל אי-הוודאות הביטחונית, התנודתיות בשער השקל והסיכונים הפיסקליים.
לפי הודעת בנק ישראל, הנימוק המרכזי להחלטה הוא השיפור היחסי בסביבת המאקרו. בבנק ציינו כי מזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן תרם לירידה במחירי האנרגיה ולהתמתנות מסוימת במתיחות הגיאופוליטית הגלובלית. עם זאת, בבנק מדגישים כי רמת אי-הוודאות נותרה גבוהה.
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