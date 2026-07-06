בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25%; מה המשמעות?

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום להוריד את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.5%. מדובר בהורדת ריבית שנייה ברציפות, לאחר שב-25 במאי הפחית הבנק את הריבית ל-3.75%.

הרצף מאותת כי בבנק ישראל מזהים מרחב להקלה מוניטרית, אך עדיין בוחרים להתקדם בזהירות בשל אי-הוודאות הביטחונית, התנודתיות בשער השקל והסיכונים הפיסקליים.