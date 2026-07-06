חמאס הודיע רשמית על פירוק ועדת המעקב הממשלתית: “צעד שיסלול את הדרך להעברת הניהול לוועדה הלאומית”

משרד ההסברה הממשלתי של חמאס ברצועת עזה הודיע היום על התפטרותו של מוחמד עבד אל-ח'אלק אל-פרא, ראש ועדת החירום הממשלתית וממלא מקום ראש ועדת המעקב הממשלתית, ששימש כראש ועדת המעקב בפועל.

ועדת המעקב הממשלתית היא הגוף המרכזי שבאמצעותו ניהל חמאס את ענייני הממשל האזרחי ברצועת עזה – מעין ממשלה בפועל, שתיאמה בין המשרדים, הרשויות והמנגנונים הציבוריים. ועדת החירום הממשלתית, לעומת זאת, פעלה כמנגנון ביצועי בתקופת החירום האחרונה, ונועדה להבטיח את המשך מתן השירותים הבסיסיים ולנהל את ההיערכות להעברת הסמכויות לוועדה הלאומית לניהול עזה.