מחר צפוי לפרסם בית המשפט לערעורים את החלטתו בנוגע למי שנחשבת למועמדת מובילה לרשת את מקרון. לה פן מערערת על הרשעתה ממרץ 2025 שקבעה כי היא וחברים במפלגתה עשו שימוש פסול בכספי הפרלמנט האירופי
דורון פסקין | 6 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
צרפת בהמתנה – בית המשפט יכריע האם מרין לה פן תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות
בית המשפט לערעורים בפריז צפוי למסור מחר את הכרעתו בערעורה של מרין לה פן, מנהיגת הימין העמוק בצרפת ואחת הדמויות המרכזיות במערכת הפוליטית במדינה.
ההחלטה תקבע אם לה פן תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות צרפת ב-2027, או אם הרשעתה בפרשת כספי הפרלמנט האירופי תחסום בפניה את הדרך לארמון האליזה.
הבחירות בצרפת צפויות להיערך באביב הבא: הסיבוב הראשון נקבע ל-18 באפריל 2027, והסיבוב השני ל-2 במאי.
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