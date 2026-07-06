צרפת בהמתנה – בית המשפט יכריע האם מרין לה פן תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות

בית המשפט לערעורים בפריז צפוי למסור מחר את הכרעתו בערעורה של מרין לה פן, מנהיגת הימין העמוק בצרפת ואחת הדמויות המרכזיות במערכת הפוליטית במדינה.

ההחלטה תקבע אם לה פן תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות צרפת ב-2027, או אם הרשעתה בפרשת כספי הפרלמנט האירופי תחסום בפניה את הדרך לארמון האליזה.