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ארבעה ימים לאחר התקיפה הקטלנית הקודמת, רוסיה ביצעה הלילה מתקפה משולבת שלפי צבא אוקראינה כללה מאות כטב"מים ועשרות טילים. באוקראינה דווח על פגיעה בבנייני מגורים ותשתיות אזרחיות. מנגד, רוסיה טענה כי התקיפה כוונה לתשתיות צבאיות

דורון פסקין | 6 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

מתקפה רוסית נרחבת נוספת על קייב: לפחות 11 בני אדם נהרגו

רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים וכטב"מים רחבת היקף על קייב. לפי אתר החדשות "קייב אינדיפנדנט", לפחות 11 בני אדם נהרגו ו-46 נפצעו במתקפה, שפגעה בעיקר בבנייני מגורים ובתשתיות אזרחיות בעיר.

אדם נוסף נהרג וכמה בני אדם נפצעו באזור קייב שמחוץ לבירה. הרשויות המקומיות הדגישו כי פעולות החילוץ נמשכות, וכי מניין הנפגעים עלול לעלות.

אחת הפגיעות הקשות ביותר דווחה ברובע פודילסקי, אחד האזורים ההיסטוריים של קייב, שם נפגע בניין מגורים בן תשע קומות וחלק ממנו קרס. לפי ראש המנהל הצבאי של קייב, טימור טקצ'נקו, דיירים נלכדו בקומות העליונות של המבנה. שירותי החירום השתמשו בסולמות כדי להגיע ללכודים, ובמקביל דווח על פגיעה נוספת בבניין מגורים בן 21 קומות באזור.

הרס בקייב בעקבות התקיפה הרוסית, 6 ביולי 2026

הרס בקייב בעקבות התקיפה הרוסית, 6 ביולי 2026 | צילום: Genya Savilov / AFP via Getty Images

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