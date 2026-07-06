מתקפה רוסית נרחבת נוספת על קייב: לפחות 11 בני אדם נהרגו

בחודש שעבר הורה בג"ץ להקפיא את החלפתה של מועצת הרשות השנייה, וכי המועצה הנוכחית תמשיך לכהן – למרות שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף הדרוש בחוק. החלטת הממשלה שלא להכיר בפסיקה התקבלה פה אחד. באופוזיציה תקפו: "ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה"