סין שיגרה טיל אסטרטגי מצוללת באוקיינוס השקט; מדינות באזור הגיבו: "מודאגות מאוד"

סין ביצעה היום ניסוי חריג בשיגור טיל אסטרטגי מצוללת גרעינית לעבר מי האוקיינוס השקט. לפי הודעה שפרסמה סוכנות הידיעות הסינית שינחואה, חיל הים הסיני שיגר טיל בליסטי אסטרטגי שנשא ראש קרב דמה, וזה "נחת במדויק באזור הימי שנקבע מראש".

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, שיגור טילים ארוכי טווח על ידי סין לעבר הים הוא אירוע נדיר. בספטמבר 2024 שיגרה סין טיל בליסטי בין-יבשתי עם ראש קרב דמה אל האוקיינוס השקט – ניסוי שנחשב אז לראשון מסוגו זה עשרות שנים.