הממשלה לבג"ץ: לא מכירים בפסיקה בנוגע למועצת הרשות השנייה

הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת, שלמה קרעי, וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, שלא לכבד את פסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

בהודעת הממשלה צוין כי הממשלה "לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק".