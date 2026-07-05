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בחודש שעבר הורה בג"ץ להקפיא את החלפתה של מועצת הרשות השנייה, וכי המועצה הנוכחית תמשיך לכהן – למרות שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף הדרוש בחוק. החלטת הממשלה שלא להכיר בפסיקה התקבלה פה אחד. באופוזיציה תקפו: "ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה"

אורן שלום | 5 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הממשלה לבג"ץ: לא מכירים בפסיקה בנוגע למועצת הרשות השנייה

הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת, שלמה קרעי, וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, שלא לכבד את פסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

בהודעת הממשלה צוין כי הממשלה "לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק".

ההחלטה שהתקבלה מתייחסת לפסיקת בית המשפט העליון מה-17 ביוני 2026, להוציא צו ביניים להקפאת החלטת הממשלה על מינוי מועצה חדשה לרשות השנייה, וכן על המשך תפקודה של המועצה היוצאת, אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק המאפשר לה להמשיך בפעילותה.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ראש הממשלה, בנימין נתניה

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: דוברות הרשות השופטת, ilia YEFIMOVICH / AFP via Getty Images

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