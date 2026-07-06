עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח אמש כי ארגון הטרור מתכוון להכריז בקרוב על הצעד. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי חמאס בלחץ מפני אפשרות של מבצע ישראלי צבאי נוסף, ואם הדיווח נכון, מטרת הצעד היא ככל הנראה למשוך זמן
יוני בן מנחם | 6 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
דיווח: חמאס צפוי להעביר את סמכויות הניהול האזרחי ברצועה לוועדת הטכנוקרטים
העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח אמש כי חמאס שוקל מהלך שנועד לסלול את הדרך לכניסתה לרצועת עזה של ועדת הטכנוקרטים, שאמורה לקבל לידיה את סמכויות הניהול האזרחי במקום ממשל חמאס.
שני מקורות עלומי שם בחמאס מסרו לעיתון כי הנהגת הארגון נערכת להכריז על פירוקה של "הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה", המשמשת בפועל כממשלת חמאס ברצועה, לאחר קרוב לעשרים שנות שליטה וניהול של ענייני עזה. אחד המקורות מסר כי ההכרזה על פירוק הוועדה צפויה להתפרסם היום.
לדבריהם, פירוק הוועדה הוא חלק מ"יוזמה" שנועדה לאפשר את כניסתה לרצועה של "ועדת ניהול עזה", המכונה גם "ועדת הטכנוקרטים", בראשות עלי שעת'. הוועדה אמורה לקבל לידיה את סמכויות הניהול האזרחי, כחצי שנה לאחר הקמתה ולאחר שישראל מנעה עד כה את כניסת חבריה לרצועה.
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