דיווח: חמאס צפוי להעביר את סמכויות הניהול האזרחי ברצועה לוועדת הטכנוקרטים

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח אמש כי חמאס שוקל מהלך שנועד לסלול את הדרך לכניסתה לרצועת עזה של ועדת הטכנוקרטים, שאמורה לקבל לידיה את סמכויות הניהול האזרחי במקום ממשל חמאס.

שני מקורות עלומי שם בחמאס מסרו לעיתון כי הנהגת הארגון נערכת להכריז על פירוקה של "הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה", המשמשת בפועל כממשלת חמאס ברצועה, לאחר קרוב לעשרים שנות שליטה וניהול של ענייני עזה. אחד המקורות מסר כי ההכרזה על פירוק הוועדה צפויה להתפרסם היום.