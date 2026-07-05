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מרכז הפיקוד האסטרטגי, האוקטגון, הוקם ממזרח לקהיר. א-סיסי: "נקודת מפנה איכותית במערכת הפיקוד, השליטה וניהול המבצעים"

דורון פסקין | 5 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

מצרים חנכה את מרכז הפיקוד החדש לניהול המדינה במלחמה ובמשבר

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, חנך אמש את מרכז הפיקוד האסטרטגי החדש של המדינה, המכונה "האוקטגון", בבירה המנהלית החדשה שממזרח לקהיר.

המתחם ישמש כמטה ההנהגה האסטרטגית וכמרכז הפיקוד והשליטה של מצרים. בקהיר מציגים אותו כמערכת שנועדה לאפשר קבלת החלטות מהירה, תיאום בין מוסדות המדינה וניהול משברים גם בתרחישי חירום קיצוניים.

בטקס השתתפו, לצד א-סיסי, שר ההגנה והייצור הצבאי, הגנרל אשרף סאלם זאהר, הרמטכ"ל אחמד ח'ליפה ומפקדי הזרועות המרכזיות של הכוחות המזוינים. לפי הודעת לשכת הנשיאות, א-סיסי חתם על מסמך פתיחת המרכז, לחץ על הכפתור שהפעיל את הנפת הדגל ולאחר מכן סייר במרכז המבצעים של הכוחות המזוינים וקיבל סקירה על פעילותו.

האוקטגון, מרכז הפיקוד האסטרטגי החדש של מצרים

האוקטגון, מרכז הפיקוד האסטרטגי החדש של מצרים | צילום: רשות המידע הממשלתית של מצרים

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