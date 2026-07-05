מצרים חנכה את מרכז הפיקוד החדש לניהול המדינה במלחמה ובמשבר

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, חנך אמש את מרכז הפיקוד האסטרטגי החדש של המדינה, המכונה "האוקטגון", בבירה המנהלית החדשה שממזרח לקהיר.

המתחם ישמש כמטה ההנהגה האסטרטגית וכמרכז הפיקוד והשליטה של מצרים. בקהיר מציגים אותו כמערכת שנועדה לאפשר קבלת החלטות מהירה, תיאום בין מוסדות המדינה וניהול משברים גם בתרחישי חירום קיצוניים.