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ג'וזף עאון התייחס להסכם המסגרת עם ישראל ולביקורת שהושמעה כלפיו. לטענתו, "איש אינו יכול להמר על פילוג הצבא. אלה חלומות"

דורון פסקין | 5 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

נשיא לבנון: "אינני מאוהב בישראל, אבל תנו לי פתרון אחר"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הגן היום פומבית על הסכם המסגרת עם ישראל והבהיר כי מבחינתו מדובר בניסיון לעצור את מעגל המלחמות, ולא בוויתור על ריבונותה של לבנון.

לפי דיווח בערוץ החדשות הלבנוני "אל-ג'דיד", במהלך פגישה היום עם עיתונאים בארמון בעבדא אמר עאון כי מה שהושג עד כה הוא "מסגרת ולא הסכם". הוא הוסיף כי הוא פתוח לכל חלופה שתוביל לשלום ותוציא את לבנון ממעגל המלחמות.

לדבריו, "יש מי שמאשימים אותי בגלל המסגרת הזאת, ואני אומר להם: אני יכול להישאר בארמון בעבדא ולא להתעניין בשום הסכם, אבל האם אשאיר את העם שלי למות? האם אעמוד מנגד מול המלחמות, חזיתות הסיוע וכל ההרס והחורבן שמתרחשים?"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 17 בינואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 17 בינואר 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

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