נשיא לבנון: "אינני מאוהב בישראל, אבל תנו לי פתרון אחר"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הגן היום פומבית על הסכם המסגרת עם ישראל והבהיר כי מבחינתו מדובר בניסיון לעצור את מעגל המלחמות, ולא בוויתור על ריבונותה של לבנון.

לפי דיווח בערוץ החדשות הלבנוני "אל-ג'דיד", במהלך פגישה היום עם עיתונאים בארמון בעבדא אמר עאון כי מה שהושג עד כה הוא "מסגרת ולא הסכם". הוא הוסיף כי הוא פתוח לכל חלופה שתוביל לשלום ותוציא את לבנון ממעגל המלחמות.