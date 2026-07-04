אוקראינה תקפה מסוף נפט בסנט פטרבורג; משבר הדלק ברוסיה נמשך

אוקראינה תקפה הלילה תשתיות נפט ויעדים צבאיים באזור סנט פטרסבורג. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אישר כי הכוחות האוקראיניים פגעו בתשתית נפט בנמל וכן ביעדים בקרונשטאדט, בסיס ימי חשוב של רוסיה במפרץ הפיני.

מושל סנט פטרסבורג, אלכסנדר בגלוב, אישר הבוקר כי הפגיעה אירעה בשטח מסוף הנפט באזור קירובסקי. הוא הוסיף כי מערכות ההגנה האווירית יירטו 72 כטב"מים וכי לא דווח על נפגעים. לפי הודעתו, שצוטטה בסוכנות הידיעות הרוסית הרשמית TASS, "השלכות" התקיפה טופלו.