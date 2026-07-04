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מסוף הנפט מהווה יעד לוגיסטי חשוב עבור רוסיה. לפי דיווחים מקומיים, המסוף כבר נפגע בתקיפה גדולה בתחילת החודש שעבר

אורן שלום | 4 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

אוקראינה תקפה מסוף נפט בסנט פטרבורג; משבר הדלק ברוסיה נמשך

אוקראינה תקפה הלילה תשתיות נפט ויעדים צבאיים באזור סנט פטרסבורג. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אישר כי הכוחות האוקראיניים פגעו בתשתית נפט בנמל וכן ביעדים בקרונשטאדט, בסיס ימי חשוב של רוסיה במפרץ הפיני.

מושל סנט פטרסבורג, אלכסנדר בגלוב, אישר הבוקר כי הפגיעה אירעה בשטח מסוף הנפט באזור קירובסקי. הוא הוסיף כי מערכות ההגנה האווירית יירטו 72 כטב"מים וכי לא דווח על נפגעים. לפי הודעתו, שצוטטה בסוכנות הידיעות הרוסית הרשמית TASS, "השלכות" התקיפה טופלו.

משרד ההגנה הרוסי דיווח כי במהלך הלילה יורטו 389 כטב"מים אוקראיניים מעל 18 מחוזות ברוסיה, מעל חצי האי קרים שסופח לרוסיה, וכן מעל הים השחור והים האזובי. לפי הדיווח, כטב"מים יורטו גם באזור סנט פטרבורג ובמחוז לנינגרד הסמוך. מושל מחוז לנינגרד, אלכסנדר דרוזדנקו, מסר כי עשרות כטב"מים הופלו באזור, וכי שברים מהם נפלו סמוך לנמל ויסוצק.

מסוף הנפט שנפגע באזור קירובסקי בעקבות מתקפת אוקראינה, 4 ביולי 2026

מסוף הנפט שנפגע באזור קירובסקי בעקבות מתקפת אוקראינה, 4 ביולי 2026 | צילום מסך

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