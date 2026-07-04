משרד המודיעין האיראני: "הנקמה והעונש" על חיסול ח'מינאי יתממשו

משרד המודיעין האיראני פרסם היום הודעה תקיפה במסגרת טקסי הפרידה והלוויה של המנהיג העליון הקודם עלי ח'מינאי ובה התחייב ל"נקמת דם המנהיג השהיד והשהידים העשוקים".

בהודעת משרד המודיעין נמסר כי איראן שרויה באבל זה יותר מארבעה חודשים על מותו של ח'מינאי. המשרד האשים את "האויב האמריקני-ציוני" בביצוע "הפשע והמזימה הטרוריסטית הגדולים ביותר בהיסטוריה המודרנית" וקבע כי "הנקמה והעונש יתממשו".