הודעת המשרד פורסמה על רקע טקסי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר הנערכים במהלך הסופ"ש. אחיו של ח'מינאי טען כי נושא הנקמה על החיסול, "אינו קשור למו"מ" עם ארה"ב
דורון פסקין | 4 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
משרד המודיעין האיראני: "הנקמה והעונש" על חיסול ח'מינאי יתממשו
משרד המודיעין האיראני פרסם היום הודעה תקיפה במסגרת טקסי הפרידה והלוויה של המנהיג העליון הקודם עלי ח'מינאי ובה התחייב ל"נקמת דם המנהיג השהיד והשהידים העשוקים".
בהודעת משרד המודיעין נמסר כי איראן שרויה באבל זה יותר מארבעה חודשים על מותו של ח'מינאי. המשרד האשים את "האויב האמריקני-ציוני" בביצוע "הפשע והמזימה הטרוריסטית הגדולים ביותר בהיסטוריה המודרנית" וקבע כי "הנקמה והעונש יתממשו".
בהמשך ההודעה נמסר כי אנשי משרד המודיעין, המכונים באיראן "חייליו האלמונים של האימאם הנעלם", מחדשים את נאמנותם למנהיג העליון הנוכחי, אייתוללה סייד מוג'תבא חוסייני ח'מינאי.
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