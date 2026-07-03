דוח: השירות החשאי בארה"ב החמיץ 102 אזהרות לפני ניסיון ההתנקשות בטראמפ בפנסילבניה

השירות החשאי של ארה"ב החמיץ הזדמנויות רבות לזהות, למנוע ולסכל את ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ בבאטלר, פנסילבניה, במהלך קמפיין הבחירות שלו ב-2024. כך עולה מדוח חדש של המחלקה לביטחון המולדת.

הדוח, שפורסם ב-2 ביולי על ידי משרד המפקח הכללי של המחלקה, מתאר שורה של כשלים בתקשורת, תכנון לקוי, שיתוף מודיעין מוגבל ומחדלי אבטחה. מכלול הכשלים הללו, לפי הדוח, יצר את התנאים שאפשרו למתנקש, תומאס קרוקס, לירות לעבר טראמפ מגג בניין סמוך במהלך עצרת בחירות שנערכה ב-13 ביולי 2024 בבאטלר. קרוקס נורה למוות על ידי סוכן של השירות החשאי.