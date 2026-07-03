לפי דוח שפורסם על ידי המשרד לביטחון מולדת בארה"ב, השירות החשאי החמיץ הזדמנויות רבות לזהות, למנוע ולסכל את ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב במהלך קמפיין הבחירות שלו
דורון פסקין | 3 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
דוח: השירות החשאי בארה"ב החמיץ 102 אזהרות לפני ניסיון ההתנקשות בטראמפ בפנסילבניה
השירות החשאי של ארה"ב החמיץ הזדמנויות רבות לזהות, למנוע ולסכל את ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ בבאטלר, פנסילבניה, במהלך קמפיין הבחירות שלו ב-2024. כך עולה מדוח חדש של המחלקה לביטחון המולדת.
הדוח, שפורסם ב-2 ביולי על ידי משרד המפקח הכללי של המחלקה, מתאר שורה של כשלים בתקשורת, תכנון לקוי, שיתוף מודיעין מוגבל ומחדלי אבטחה. מכלול הכשלים הללו, לפי הדוח, יצר את התנאים שאפשרו למתנקש, תומאס קרוקס, לירות לעבר טראמפ מגג בניין סמוך במהלך עצרת בחירות שנערכה ב-13 ביולי 2024 בבאטלר. קרוקס נורה למוות על ידי סוכן של השירות החשאי.
אחד הממצאים המרכזיים בדוח נוגע לפער חמור בהעברת מידע בזמן אמת. לפי הדוח, אנשי השירות החשאי החמיצו 102 דיווחים בקשר שהועברו לגורמי אכיפת חוק מקומיים בחדר תקשורת נפרד, ונגעו לחיפושים שהלכו והתגברו אחר אדם חשוד. במקום זאת, קיבל השירות החשאי רק חמש שיחות טלפון ושלוש הודעות טקסט בנוגע לקרוקס. כתוצאה מכך, אנשי השירות החשאי לא התריעו בפני צוות האבטחה של טראמפ על החשש מפני אדם חשוד בזירה.
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