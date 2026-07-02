בג"ץ הורה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה

בית המשפט העליון הפך היום את הצו הזמני שפרסם אמש לקבוע והורה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, פירט על הבסיס להחלטה וכתב כי "בסבב ההצבעה השני לבחירות למבקר המדינה נפל פגם מהותי במישור חשאיות ההצבעה, פגם אשר עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות".