ההחלטה התקבלה פה אחד על דעת חמישה שופטים, בטענה כי "נפל פגם מהותי במישור חשאיות ההצבעה" לתפקיד מבקר המדינה
בג"ץ הורה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה
בית המשפט העליון הפך היום את הצו הזמני שפרסם אמש לקבוע והורה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, פירט על הבסיס להחלטה וכתב כי "בסבב ההצבעה השני לבחירות למבקר המדינה נפל פגם מהותי במישור חשאיות ההצבעה, פגם אשר עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות".
השופטת דפנה ברק ארז הוסיפה: "עריכת סיבוב נוסף של בחירות – זו הפעם באופן חשאי – תאפשר לחברי הכנסת להחליט, בהתאם לצו מצפונם, במי הם מבקשים לבחור לתפקיד מבקר המדינה, ולהוציא לפועל את בחירתם באופן נטול פניות.
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