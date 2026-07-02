ג'וזף עאון הדגיש בפגישתו עם אסעד א-שיבאני כי הוא שבע רצון מרמת התיאום בין המדינות, בעיקר בתחומי הביטחון והפיקוח על הגבולות
דורון פסקין | 2 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
נשיא לבנון אירח את שר החוץ הסורי; "אנו מקפידים על יציבותה של סוריה, בדיוק כפי שסוריה מקפידה על יציבותה של לבנון"
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, נפגש היום עם שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, בארמון הנשיאות הלבנוני בבעבדא. במהלך הפגישה אמר עאון כי לבנון דבקה בכינון יחסי אחווה עם סוריה, המבוססים על שיתוף פעולה, תיאום ואי-התערבות בענייניהן הפנימיים של שתי המדינות.
לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, NNA, אמר עאון כי "אנו מקפידים על יציבותה של סוריה, בדיוק כפי שסוריה מקפידה על יציבותה של לבנון". הוא ציין כי הוא שבע רצון מרמת התיאום בין המדינות, בעיקר בתחומי הפיקוח על הגבולות, מניעת הברחות של בני אדם ונשק והמאבק בכל פעילות העשויה לפגוע בביטחונן.
הנשיא הלבנוני ציין כי נשיא סוריה, אחמד א-שרע, "אישר בפניי ביותר מפגישה ושיחה אחת שתפקידה של סוריה לא יהיה כתפקידה בעבר, וכי נפתח דף חדש בין שתי המדינות, שבו סוריה לא תתמוך באחד הצדדים כנגד השני, אלא תהיה לצד כל הלבנונים".
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