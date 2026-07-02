המטה המרכזי של ח'אתם אל-אנביא פרסם שני מסרים בנוגע לשיט במצר הורמוז ולתגובה קשה במקרה של פעולה נגד איראן
דורון פסקין | 2 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
מפקד הפיקוד הצבאי העליון של איראן במסר לארה"ב וישראל: "הימנעו מכל טעות בחישוב"
מפקד המטה המרכזי של ח'אתם אל-אנביא, הפיקוד הצבאי העליון של איראן, עלי עבדאללהי, פרסם היום מסר לרגל הלוויית המנהיג העליון המחוסל עלי ח'מינאי.
המסר מכיל אזהרה ישירה "לאויבי איראן החזקה, ובמיוחד לאמריקה, למשטר הציוני ולשותפיהם האזוריים ואלה שמחוץ לאזור - אנו מזהירים: הימנעו מכל טעות בחישוב".
עבדאללהי הוסיף כי עליהם "לחשוב על התגובות הקשות, שיגרמו לחרטה, מצד בני העם האיראני שבכוחות המזוינים - נגד כל איום או תוקפנות בשטח ארצנו".
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