סמיכות האירועים, מספר ההרוגים והטון החריף של ההודעות האיראניות מצביעים על עלייה ברמת הרגישות הביטחונית באזורי הגבול עם עיראק
דורון פסקין | 2 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בתוך שבוע – שלוש תקריות ביטחוניות באזורים הכורדיים בצפון-מערב איראן
רצף של שלוש תקריות ביטחוניות בתוך פחות משבוע בצפון-מערב איראן מעלה מחדש את שאלת פעילותם של ארגוני האופוזיציה הכורדיים במדינה.
בשלב זה אין בסיס לקבוע כי נפתחה חזית כורדית חדשה נגד המשטר בטהראן. עם זאת, סמיכות האירועים, מספר ההרוגים והטון החריף של ההודעות האיראניות מצביעים על עלייה ברמת הרגישות הביטחונית באזורי הגבול עם עיראק.
התקרית הראשונה דווחה ב-23 ביוני באזור מריוואן שבמחוז כורדיסטן. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA דיווחה כי קצין במשמר הגבול, דניאל נוריאן, נהרג במהלך פעילות מעקב ופיקוח באזור ח'אומיראבאד.
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