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לפי החקירה, הרוז סובירגון, אזרח זר מטג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, העביר לאיראנים נקודות ציון רגישות, תיעד נפילות וניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ

אורן שלום | 2 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

הצהרת תובע הוגשה נגד אזרח זר באשמת ריגול עבור איראן

שב"כ, משטרת ישראל וצה"ל הודיעו כי עצרו בחודש יוני בחודש יוני 2026 את בהרוז סובירגון, אזרח זר מטג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, בחשד לביצוע עבירות ביטחון שבמרכזן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

מהחקירה עלה כי מחודש ינואר 2026, ניהל סובריגון קשר עם סוכן חוץ איראני. עיקר פעילותו הביטחונית של סובריגון התנהלה במהלך מלחמת "שאגת הארי", כשביקש לסייע לאיראן להשיג הישגים מבצעיים ולקדם את מטרותיה בזירה הבין-לאומית נגד מדינת ישראל.

עוד עלה כי הפנייה לסובריגון החלה בהצעת עבודה תמימה לכאורה, אך במהרה הבין כי מדובר בפנייה שבוצעה על ידי סוכן איראני ועל אף זאת המשיך בקשר עמו.

רכב משטרה, אילוסטרציה

רכב משטרה, אילוסטרציה | צילום: lunopark / Shutterstock.com

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