הצהרת תובע הוגשה נגד אזרח זר באשמת ריגול עבור איראן

שב"כ, משטרת ישראל וצה"ל הודיעו כי עצרו בחודש יוני בחודש יוני 2026 את בהרוז סובירגון, אזרח זר מטג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, בחשד לביצוע עבירות ביטחון שבמרכזן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

מהחקירה עלה כי מחודש ינואר 2026, ניהל סובריגון קשר עם סוכן חוץ איראני. עיקר פעילותו הביטחונית של סובריגון התנהלה במהלך מלחמת "שאגת הארי", כשביקש לסייע לאיראן להשיג הישגים מבצעיים ולקדם את מטרותיה בזירה הבין-לאומית נגד מדינת ישראל.