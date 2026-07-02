טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים פגעו בעשרות מוקדים בבירת אוקראינה. רוסיה טוענת כי תקפה מתקנים צבאיים ותשתיות אנרגיה
דורון פסקין | 2 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
לפחות 13 הרוגים ו-86 פצועים במתקפה רוסית נרחבת על קייב
רוסיה ביצעה הלילה מתקפה נרחבת על קייב באמצעות טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים, שעות לאחר שנשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הזהיר כי מוסקבה נערכת למתקפה אווירית גדולה נוספת נגד ארצו.
לפי הרשויות האוקראיניות, שצוטטו על ידי התקשורת המקומית, לפחות 13 בני אדם נהרגו ו-86 נפצעו בתקיפה על הבירה. נזקים תועדו בעשרות מוקדים ברחבי העיר, בעיקר בבנייני מגורים ובתשתיות אזרחיות.
האזהרה של זלנסקי נמסרה אתמול בדבלין, במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת אירלנד, מיהאל מרטין. הנשיא האוקראיני אמר כי בידי קייב "מידע מדאיג מאוד" על הכנות רוסיות ל"מתקפה מסיבית נוספת", והודיע כי הוא שב במהירות לאוקראינה עם צוותו. זלנסקי קרא לאזרחים להישמע לאזעקות ולהיכנס למקלטים, במיוחד לנוכח האיום הצפוי במהלך הלילה.
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