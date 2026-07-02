דיווח: עיראק עשויה לבקש את הסגרתם של אנשי עסקים ובכירים השוהים בירדן

העיתון הסעודי "אל-קודס אל-ערבי" דיווח הבוקר כי ירדן עוקבת בדריכות אחר מבצעי המאבק בשחיתות שמובילה ממשלת עיראק. זאת על רקע הערכות שלפיהן ממשלתו של עלי א-זיידי עשויה לפתוח בהליכים נגד שורה של אנשי עסקים ובכירים מהמגזר הסוני המתגוררים בממלכה, ואף לבקש מעמאן לנקוט נגדם צעדים משפטיים.

על פי הדיווח, בירדן מעריכים כי הקמפיין שמובילה בגדד הוא תוצאה של הבנות בין הממשל האמריקני לבין ממשלת א-זיידי. אחת הסוגיות הרגישות מבחינת ירדן היא ניסיונה של הממשלה החדשה בבגדד לבסס את מעמדה על חשבון ממשלתו של ראש הממשלה הקודם, מוחמד שיאע א-סודאני, שנחשב לבעל בריתה של עמאן.