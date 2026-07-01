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אתר אל ערביה הסעודי דיווח כי ההסכמה הושגה במסגרת מגעים עקיפים בין איראן לארה"ב. עם זאת, בשלב זה לא התקבל לכך אישור רשמי מאיראן או ארה"ב

דורון פסקין | 1 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: הסכמה עקרונית לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן מהכספים המוקפאים

המגעים העקיפים בין ארה"ב לאיראן בדוחא נמשכו היום. המגעים מתקיימים באמצעות מתווכים ובהשתתפות קטאר ופקיסטן, ולא במסגרת מפגש ישיר בדרג מדיני בכיר בין וושינגטון לטהראן.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי איראן מציבה בראש סדר העדיפויות שלה את הסדרת הניהול של מצר הורמוז ואת שחרור הכספים המוקפאים.

לפי הדיווח, הדרישה האיראנית נוגעת לסכום כולל של 6 מיליארד דולר, בעוד שהצד האמריקני ממקד את השיחות בהבטחת חופש השייט במצר.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, מגיע לשווייץ לקראת סבב השיחות בין ארה"ב לאיראן, 21 ביוני 2026

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ’י, מגיע לשווייץ לקראת סבב השיחות בין ארה"ב לאיראן, 21 ביוני 2026 | צילום: URS FLUEELER / POOL / AFP via Getty Images

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