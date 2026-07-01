דיווח: הסכמה עקרונית לשחרור 3 מיליארד דולר לאיראן מהכספים המוקפאים

אתר אל ערביה הסעודי דיווח כי ההסכמה הושגה במסגרת מגעים עקיפים בין איראן לארה"ב. עם זאת, בשלב זה לא התקבל לכך אישור רשמי מאיראן או ארה"ב

דורון פסקין | 1 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳